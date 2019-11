De Livia Lixandru,

Se pare că Ştefan Bănică Jr. a fost plătit pentru rolul din „Liceeni” cu aceeaşi sumă pe care a luat-o şi Oana Sârbu. Este vorba despre suma de 9.000 de lei. Recent, Oana Sârbu a declarat că din acești bani, şi-a cumpărat o canapea, două fotolii şi o maşină de spălat, potrivit Spynews.

Ştefan Bănică Jr., cel care a interpretat rolul lui Mihai, a fost luat din armată pentru film. Artistul a povestit că, pentru el „Liceenii” a fost un al doilea certificat de naştere.

„În 1985 am intrat la Institutul de Teatru şi am plecat în armata la Craiova. Toţi studenţii la actorie au dat probe pentru rolul Mihai, dar lui Corjos nu i-a placut niciun candidat. Am fost scos din armata pentru a da probe pentru film”, povestea Ştefan Bănică Jr. în trecut, potrivit sursei citate.

Ștefan Bănică șu Lavinia Pîrva s-au căsătorit în secret

Lavinia și Ștefan Bănică s-au căsătorit în Bulgaria, în urmă cu doi ani, iar alături le-au fost doar persoanele apropiate.

„Am descoperit în Bulgaria un loc de care m-am îndrăgostit şi mi-am dorit să fac acest pas acolo (n.r. nunta). În Bulgaria sunt nişte locuri extraordinare. Ne-am dorit să facem acest lucru discret, am avut alături de noi persoanele care ne iubesc cu adevărat”, a declarat Lavinia Pîrva la tv anul trecut.

Ștefan Bănică Junior este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din industria muzicală din România. În plan personal, acesta a fost căsătorit de două ori, cu Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Artistul mai are doi copii, Radu și Violeta.

