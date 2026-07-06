Cât costă o masă în Thassos

În timp ce multe destinații turistice din Grecia au devenit tot mai scumpe, Thassos, una dintre cele mai iubite insule de români, continuă să fie apreciată pentru prețurile accesibile și atmosfera liniștită.

Publicația elenă Menshouse o descrie drept una dintre insulele cu cel mai bun raport calitate-preț din Grecia, unde turiștii pot mânca bine și se pot caza fără să își depășească bugetul.

Comparativ cu alte insule grecești, precum cele din Ciclade, prețurile din Thassos sunt considerabil mai mici.

La tavernele de pe insulă, o salată grecească costă între 5,50 și 6 euro (aproximativ 29-30 de lei), iar o porție de calamari ajunge la 8 euro (aproximativ 41 de lei).

„Adevărul este că pe această insulă, oriunde ați alege să mâncați, veți fi plăcut surprinși atât de calitate, cât și de prețuri, care sunt o dovadă clară că plăcerea și calitatea gastronomică pot rămâne profund umane.”, spun jurnaliștii greci.

Alte prețuri medii sunt:

Tzatziki – 3,50 euro;

Cartofi prăjiți – 4 euro;

Sardine sau anșoa – 7 euro;

Paste cu creveți – 13,50 euro;

File de pui sau pancetta de porc – între 8 și 9 euro.

Brânză feta locală – 4 euro;

Crochete de brânză – 5 euro;

Salata Caprese – 7,5 euro;

Spaghete cu carne tocată – 6-7 euro.

Potrivit publicației elene, în Thassos raportul dintre preț și calitate continuă să fie unul dintre principalele avantaje ale insulei.

Cazarea rămâne accesibilă

Și prețurile la cazare sunt mai mici decât în multe alte destinații din Grecia.

O cameră sau un studio bine echipat poate fi găsit, în plin sezon, la 50-75 de euro pe noapte, iar campingurile organizate oferă variante și mai ieftine, începând de la aproximativ 30 de euro pe zi pentru două persoane, inclusiv locul pentru mașină.

De ce aleg românii Thassos

Thassos este una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români datorită accesului facil cu mașina, traversării scurte cu feribotul și plajelor spectaculoase.

Marble Beach – Plaja iconică de pe insula Thasos – Foto: Shutterstock

Feribotul dintre Keramoti și Limenas face traversarea în aproximativ 35 de minute, iar biletele rămân printre cele mai ieftine din Grecia. Un bilet pentru un pasager costă doar 6,00 € și unul pentru mașină este cuprins între 12 și 22 €, în funcție de compania aleasă.

Pe lângă prețurile accesibile, insula este apreciată pentru plaje precum Golden Beach, Paradise Beach, Giola și celebra Marble Beach (Saliara), cu apa sa de culoare turcoaz.

Pentru mulți români, combinația dintre costurile rezonabile, peisajele spectaculoase și ospitalitatea localnicilor face din Thassos una dintre cele mai avantajoase destinații pentru vacanța de vară.

Costul total al drumului din România până în Thassos și înapoi, pentru vara anului 2026, se ridică la aproximativ 235 – 250 de euro.

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