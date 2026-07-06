Când există pasiune, munca devine relaxare

Luca Bogățoiu are 15 ani și este unul dintre puținii elevi din România care a luat la Evaluarea Națională la matematică nota 10. Asta, în condițiile în care anul acesta subiectele au fost mult mai dificile față de cele din anii trecuți. „Dar când există pasiune, nimic nu-ți mai pare dificil. Înveți cu drag, cu plăcere, studiul nu este perceput ca o corvoadă, ci poate ajunge chiar o formă de relaxare”, ne-a mărturisit băiatul care, la șase ani, știa deja tabla înmulțirii și făcea calcule de copii mari. „Bunica mi le dădea, iar eu le rezolvam cu mare plăcere. Erau o provocare”.

Pentru examenul de Evaluare Națională, Luca a început să se pregătească serios din vara anului trecut. „Până atunci, am lucrat doar ce ne dădea profesorul în clasă. Și, bineînțeles, mi-am făcut întotdeauna temele”. 

În toți anii de gimnaziu Luca a avut media 10 la matematică, semn că această disciplină nu mai avea niciun secret pentru el. „Însă, odată ce am intrat într-a VIII-a, lucrurile s-au schimbat radical. Dacă până atunci nu am avut nicio grijă, în ultimul an de gimnaziu am început să mă concentrez foarte mult pe examenul care urma să vină. Așa că, pe lângă ceea ce se preda la școală, am urmat și pregătire suplimentară la un centru educațional de la noi, din Câmpina”. 

L-am întrebat pe Luca dacă pentru o notă de 10 la examenul de Evaluare trebuie musai să te meditezi. Răspunsul? Depinde de nivelul clasei în care înveți și de nivelul la care predau profesorii „Clasa noastră nu a atins un nivel foarte avansat nici la matematică, nici la română. Prin urmare, profesorii au predat materia pentru acel nivel mediu la care ne aflam. Ar fi fost foarte greu spre imposibil să ridice ștacheta. Așa că, cine dorea cu adevărat o notă mare sau foarte mare, trebuia să lucreze suplimentar”. 

Cum a luat Luca nota 10 la matematică la cea mai grea Evaluare Națională din ultimii 14 ani. Trucul din ultima săptămână: „Am închis cărțile și telefonul”
Mihail Iordache este cunoscut pentru performanțele pe care le atinge cu copiii pe care îi meditează la matematică. Foto: arhivă personală

„Mihail m-a învățat cum să gândesc logic”

Mentor i-a fost Mihail Iordache, un tânăr de 27 de ani, absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii București, care a deschis două centre de pregătire pentru examene, unul în București și unul în Câmpina. „Am mers la Centru, am vorbit cu Mihail și am început să lucrăm împreună. Iar această pregătire suplimentară a făcut practic diferența”. 

Un an de zile, timp de două ore pe săptămână, Luca s-a pregătit la centru cu Mihail. „Mi-a plăcut că nu a pus foarte mult accent pe partea de teorie, ci pe partea de gândire, de logică, de judecată. Noi nu trebuia să știm pe dinafară niște noțiuni și doar atât, trebuia să răspundem și la întrebarea «de ce»”. 

Pregătirea cu Mihail a însemnat pentru Luca rezolvarea a mii de exerciții și probleme luate din cărți de pregătire pentru olimpiadă, din culegeri, fișe de lucru, quizz-uri, teste fulger dar și simulări ale examenului propriu-zis. „Matematică nu se învață de azi pe mâine. Se învață în timp, căci ai nevoie să-ți sedimentezi foarte bine informațiile, cunoștințele. Abia apoi treci mai departe. Noi așa am procedat: cu foarte mult antrenament. Practic, rezolvarea anumitor exerciții a ajuns să-mi intre în reflex, puteam să le fac fără a mă gândi prea mult la ele. Pot să spun că repetiția chiar este mama învățăturii. Însă, pentru altele tipuri de probleme este nevoie să te concentrezi, să gândești. Și noi cu Mihail asta am învățat: cum să gândim logic”. 

În afara meditațiilor, Luca a lucrat la matematică și singur. „Câte două ore, de luni până vineri, cu pauză în weekend când am preferat să mă odihnesc, să mă relaxez, să mă bucur de timpul liber”. 

Cum a luat Luca nota 10 la matematică la cea mai grea Evaluare Națională din ultimii 14 ani. Trucul din ultima săptămână: „Am închis cărțile și telefonul”
La centrul educațional din Câmpina, elevii se pregătesc atât pentru Evaluare, cât și pentru Bacalaureat. Foto: Mihail Iordache

„Mihail ne-a învățat ce înseamnă, cu adevărat, un examen”

Profesorul Mihail Iordache este cunoscut în Câmpina și foarte respectat. Tot orașul a auzit despre performanțele obținute de copiii pe care-i pregătește. „Are un stil aparte de a preda, de a explica și de evaluare. Este puțin sever, da, dar asta te ajută să ții pasul, să dai tot ce ai mai bun în tine. Este un om care te suține, te încurajează și care se implică foarte mult, care-și dorește la fel de mult ca tine rezultate bune sau foarte bune. Știe să se impună, să ne motiveze. Cu Mihail chiar am făcut matematică pe bune, serios, așa cum ar trebui să muncești pentru o notă de 10”. 

Lunar, la Centru, Luca dădea o simulare a examenului care avea să vină. „Mihail ne-a introdus în acea atmosferă de examen, ne-am obișnuit cu regulile, am învățat cum să ne gestionăm timpul, dar și emoțiile. Și pe mine, unul, asta m-a ajutat foarte mult”.

Cât despre subiecte, acestea au fost similare cu ce s-a dat în anii trecuți. „Și uite așa am învățat ce înseamnă un examen, ce trebuie să fac, ce nu am voie să fac, ce trebuie să respect…practic, la examenul propriu-zis nu am mai avut nicio surpriză”. 

„Mi-a fost teamă să nu am un blocaj și să uit tot”

Luca ne-a spus că primele două subiecte au fost accesibile, așa cum se și aștepta, însă geometria l-a pus puțin în încurcătură. „Dacă e să fac o comparație cu ce s-a dat la simulare, pe partea de geometrie simularea a fost mult mai ușoară. Pe partea de algebră parcă la examen a fost mai simplu”. 

Cu emoțiile însă este altă poveste! „La matematică nu am avut foarte mari emoții, mă așteptam la o notă bună dar, recunosc, nu la 10. Și asta pentru că subiectele mi s-au părut destul de dificile. Mai dificile față de cele care au picat în anii trecuți”.

Deși a terminat lucrarea cu mult înainte de sfârșitul celor două ore alocate, Luca a rămas în sala de clasă, în fața lucrării până la final. „Am ieșit ultimul din clasă. Dacă tot am avut două ore, de ce să nu profit de ele? De ce să mă grăbesc? Mai bine mai stau, recitesc cerințele să văd dacă le-am înțeles bine, verific rezolvările, verific dacă am copiat totul de pe ciornă pe curat… ”

La proba de limbă română, Luca a luat nota 9.35. „Aici pot să spun că da, chiar am avut emoții. M-am relaxat doar după ce mi-am aruncat ochii pe lucrare și am citit subiectele…abia atunci am răsuflat ușurat, deși nu pot să spun că am fost foarte fericit când am văzut rezumat la ultimul subiect. Dar, până la urmă, m-am descurcat”.  

Asta, deși băiatul a intrat în examen puțin obosit. Cu o seară înainte s-a culcat târziu, după miezul nopții. „Înainte de proba la română nu prea am dormit. Mă tot gândeam la ce-o să-mi pice și dacă voi fi pe subiect”.

Luca ne-a mărturisit că i-a fost teamă să nu se blocheze, să nu uite tot ce a învățat. Panica, ne-a mai spus el, este cel mai mare dușman pe care-l poți avea la un examen. „Am trecut prin astfel de momente de blocaj chiar la unele dintre simulările pe care le-am dat cu Mihail și știam ce înseamnă, ce urmări poate avea un astfel de moment. Mai ales că nu am intrat în examen foarte încrezător, deși părinții mei m-au susținut și încurajat tot timpul”. 

O strategia de nota 10

O notă de 10 nu înseamnă să știi doar materia și atât. Secretul este altul: să știi cum să-ți gestionezi timpul, cum să-ți ții în frâu emoțiile, cum să abodezi lucrarea. Sunt lucruri esențiale care fac diferența între o notă de 9 și una 10. Și care nu sunt învățate la școală. „Am aplicat o strategie în așa fel încât să mă menajez psihic. Concret, după ce am primit lucrarea la matematică, am evitat să mă uit la ultimul subiect și am început grilele. De ce să mă stresez încă de la început și fără rost? Așa că am luat-o cu ce era mai ușor, în ordinea exercițiilor. Cu calm, în liniște, fără grabă am bifat cerință după cerință”. 

La subiectul al treilea, Luca avea să se lovească de primul hop. „După ce am trecut lejer de primele exerciții, am realizat că pe unul nu știu să-l fac. Dar nu m-am panicat. L-am lăsat deoparte și am trecut la următorul. Apoi, după ce am terminat lucrarea, m-am reîntors la exercițiul nerezolvat. Cu mintea limpede, fără stres – timp mai aveam berechet – m-am concentrat și mi-a ieșit!”

Înainte de examene, Luca a aplicat o altă strategie salvatoare, care avea să-l ajute mai mult decât și-ar fi imaginat. „În primul rând, am încercat să gândesc pozitiv, iar ca să reușesc mi-am închis telefonul. În acel moment, am tăiat orice legătură cu tot ce însemna informație despre examene. Nu am vrut să mai aud nimic. În acele zile tot internetul vorbea numai despre asta, iar eu am vrut să mă eliberez puțin de această presiune. Și m-a mai ajutat ceva: în ultima săptămână, când alți copii învață pe rupte sau recapitulează, eu am închis cărțile și caietele și m-am relaxat. Am dormit mai mult, m-am odihnit, am ieșit la plimbare, m-am văzut cu prietenii, am încercat să-mi așez gândurile, să mă relaxez, să mă resetez, să prind puteri pentru momentul cel mare”. 

Desenul a fost pentru copil un alt refugiu împotriva emoțiilor și a stresului, iar Luca a profitat din plin. „Îmi place mult să desenez, iar în această perioadă am desenat foarte mult”.  

Acum, cu media generală 9.67, cât a obținut la Evaluare, Luca nu-și mai face probleme: va intra printre primii la liceul pe care și-l dorește. „Voi rămâne la colegiul unde am învățat și în clasele V-VIII. Media de admitere este aici sub 9, deci nu-mi fac probleme că nu voi intra. Sunt fericit!”

Cum a luat Luca nota 10 la matematică la cea mai grea Evaluare Națională din ultimii 14 ani. Trucul din ultima săptămână: „Am închis cărțile și telefonul”
Luca visează să ajungă arhitect. Foto: arhivă personală

„Credeți în voi și nu vă comparați niciodată cu alții!”

L-am rugat pe Luca să ofere elevilor care intră acum în clasa a VIII-a niște sfaturi care să-i ajute să facă performanță la examenul de anul viitor. Și am aflat de la băiat trei lucruri extrem de importante. „În primul rând, să-și structureze bine materia și să nu lase nimic pe ultima sută de metri. În al doilea rând, să nu se compare niciodată cu ceilalți, să nu-i intereseze ce fac alții, cât învață, cum învață. Să se concentreze pe propriul lor stil, să-și urmeze propriul ritm. Și, în al treilea rând, să știe că lucrurile nu sunt atât de negre pe cât par, că examenul nu este chiar un bau-bau așa cum, poate, cred ei”.

După media obținută la Evaluarea Națională, 9,67, Luca va continua studiile la același colegiu din Câmpina însă pe viitor își dorește să urmeze Facultatea de Arhitectură în Italia sau în Marea Britanie.

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