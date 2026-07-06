Arsurile solare și legătura cu cancerul de piele

Statisticile arată că cinci sau mai multe arsuri solare, indiferent de severitate, pot dubla riscul de melanom, conform Fundației pentru Cancerul de Piele. Razele ultraviolete ale soarelui deteriorează celulele epidermei, provocând mutații ale ADN-ului care pot duce la apariția cancerului. „Fiecare arsură solară intensă contribuie la deteriorarea ADN-ului pielii tale pe tot parcursul vieții”, a declarat Dr. Michelle Henry, specialist în chirurgie estetică și dermatologică.

Ea subliniază că nu există un prag clar care să indice momentul când o arsură devine periculoasă, dar riscul crește cu fiecare expunere severă sau repetată. În plus, vârsta și gravitatea arsurilor joacă un rol crucial în creșterea riscului de cancer de piele.

Tipuri de arsuri solare și riscurile asociate

Cele mai frecvente sunt arsurile solare de gradul I, care afectează doar stratul exterior al pielii. Însă, arsurile de gradul II, mai severe, pătrund în stratul mijlociu al pielii, provocând bășici și, în unele cazuri, necesită tratament spitalicesc, conform Clinicii Cleveland.

Arsurile solare severe din copilărie sunt asociate cu un risc crescut de carcinom cu celule scuamoase, al doilea cel mai frecvent tip de cancer de piele, arată datele Societății Americane de Cancer. Deși decesele cauzate de acest tip de cancer sunt rare, ele se numără totuși în mii anual. Academia Americană de Dermatologie avertizează că cinci sau mai multe arsuri cu bășici între 15 și 20 de ani pot crește riscul de melanom cu 80%.

În cazuri extrem de rare, arsurile solare pot ajunge la gradul III, afectând toate straturile pielii și distrugând terminațiile nervoase. Aceste arsuri severe necesită tratament medical de urgență.

Prevenția, cheia protejării sănătății pielii

Datele unui sondaj național din 2024, arată că peste 88 de milioane de adulți din SUA suferă anual de arsuri solare, dintre care aproape 19 milioane au patru sau mai multe episoade. Aceste cifre subliniază importanța măsurilor de prevenție.

Experții recomandă evitarea expunerii directe la soare, mai ales în intervalele de vârf ale radiațiilor UV. „Prima măsură este să vă acoperiți, purtând haine cu mâneci lungi, pălării cu boruri largi și ochelari de soare cu protecție UV”, explică specialiștii.

De asemenea, aplicarea unei creme cu factor de protecție solară ridicat este esențială. Aceasta trebuie aplicată generos pe toate zonele expuse cu cel puțin 30 de minute înainte de ieșirea afară și reaplicată la fiecare două ore.

„Veți începe să observați când pielea dumneavoastră nu mai are protecția de care are nevoie”, avertizează Dr. Amanda Valdes, specialistă în medicină de familie, pentru Clinică. „Cheia este să acționați. Nu ignorați semnele.”

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