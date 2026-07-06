Arsurile solare și legătura cu cancerul de piele

Statisticile arată că cinci sau mai multe arsuri solare, indiferent de severitate, pot dubla riscul de melanom, conform Fundației pentru Cancerul de Piele. Razele ultraviolete ale soarelui deteriorează celulele epidermei, provocând mutații ale ADN-ului care pot duce la apariția cancerului. „Fiecare arsură solară intensă contribuie la deteriorarea ADN-ului pielii tale pe tot parcursul vieții”, a declarat Dr. Michelle Henry, specialist în chirurgie estetică și dermatologică.

Ea subliniază că nu există un prag clar care să indice momentul când o arsură devine periculoasă, dar riscul crește cu fiecare expunere severă sau repetată. În plus, vârsta și gravitatea arsurilor joacă un rol crucial în creșterea riscului de cancer de piele.

Tipuri de arsuri solare și riscurile asociate

Cele mai frecvente sunt arsurile solare de gradul I, care afectează doar stratul exterior al pielii. Însă, arsurile de gradul II, mai severe, pătrund în stratul mijlociu al pielii, provocând bășici și, în unele cazuri, necesită tratament spitalicesc, conform Clinicii Cleveland.

Arsurile solare severe din copilărie sunt asociate cu un risc crescut de carcinom cu celule scuamoase, al doilea cel mai frecvent tip de cancer de piele, arată datele Societății Americane de Cancer. Deși decesele cauzate de acest tip de cancer sunt rare, ele se numără totuși în mii anual. Academia Americană de Dermatologie avertizează că cinci sau mai multe arsuri cu bășici între 15 și 20 de ani pot crește riscul de melanom cu 80%.

În cazuri extrem de rare, arsurile solare pot ajunge la gradul III, afectând toate straturile pielii și distrugând terminațiile nervoase. Aceste arsuri severe necesită tratament medical de urgență.

Prevenția, cheia protejării sănătății pielii

Datele unui sondaj național din 2024, arată că peste 88 de milioane de adulți din SUA suferă anual de arsuri solare, dintre care aproape 19 milioane au patru sau mai multe episoade. Aceste cifre subliniază importanța măsurilor de prevenție.

Experții recomandă evitarea expunerii directe la soare, mai ales în intervalele de vârf ale radiațiilor UV. „Prima măsură este să vă acoperiți, purtând haine cu mâneci lungi, pălării cu boruri largi și ochelari de soare cu protecție UV”, explică specialiștii.

De asemenea, aplicarea unei creme cu factor de protecție solară ridicat este esențială. Aceasta trebuie aplicată generos pe toate zonele expuse cu cel puțin 30 de minute înainte de ieșirea afară și reaplicată la fiecare două ore.

„Veți începe să observați când pielea dumneavoastră nu mai are protecția de care are nevoie”, avertizează Dr. Amanda Valdes, specialistă în medicină de familie, pentru Clinică. „Cheia este să acționați. Nu ignorați semnele.”

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
GSP.RO
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.RO
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
Politică 17:29
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Parteneri
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul.ro
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Istvan Kovacs, favorit să conducă finala Cupei Mondiale?! Fostul mare arbitru român, reacţie dură: „Este foarte posibil, dar tot nu şterge nenorocirile făcute!”
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, favorit să conducă finala Cupei Mondiale?! Fostul mare arbitru român, reacţie dură: „Este foarte posibil, dar tot nu şterge nenorocirile făcute!”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Paula Seling, mărturisire tulburătoare la un an de la accidentul suferit: „A trebuit să accept că unele lucruri cer timp”
Stiri Mondene 17:17
Paula Seling, mărturisire tulburătoare la un an de la accidentul suferit: „A trebuit să accept că unele lucruri cer timp”
Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel
Stiri Mondene 17:00
Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
"Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
ObservatorNews.ro
"Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.ro
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax.ro
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Redactia.ro
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Căpitanul naționalei Venezuelei, găsit fără suflare după cutremurele din Venezuela, alături de soția și fiul său. Willner Rivas avea 31 de ani
KanalD.ro
Căpitanul naționalei Venezuelei, găsit fără suflare după cutremurele din Venezuela, alături de soția și fiul său. Willner Rivas avea 31 de ani

Politic

Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
Politică 17:29
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Politică 13:04
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Parteneri
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
ZiaruldeIasi.ro
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială
Fanatik.ro
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar