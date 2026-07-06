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Mutilată și amenințată cu moartea

O româncă a torturat o rusoaică în Grecia: i-a tăiat părul cu un satâr, a bătut-o și a ținut-o închisă. Evenimentele s-au petrecut în Irakleio, Creta, iar victima de 55 de ani a fost salvată după două zile de coșmar.

O româncă a fost arestată sub acuzații extrem de grave, după ce a sechestrat, bătut și torturat ore în șir o femeie de cetățenie rusă. Scenariul de coșmar s-a petrecut în interiorul unui apartament dintr-un cartier rezidențial al capitalei elene, relatează publicația In Newspaper.

Totul a început sâmbătă, 4 iulie, în interiorul unui apartament din Irakleio. Agresoarea de origine română, cuprinsă de un acces violent de gelozie din cauza relației pe care victima o avea cu fostul ei partener, a trecut la atac.

Victima a reușit să ceară ajutor abia după ce a fost lăsată nesupravegheată pentru o scurtă perioadă, alertând autoritățile prin intermediul unui mesaj disperat trimis unei cunoștințe.

Conform datelor obținute de anchetatorii eleni, românca a încuiat-o pe victimă în casă, confiscându-i actele și telefonul mobil pentru a se asigura că aceasta nu poate fugi sau contacta autoritățile.

Pe parcursul mai multor ore, femeia din Rusia a fost supusă unor umilințe și agresiuni fizice severe, fiind lovită în mod repetat peste față și corp.

Culmea violenței a fost atinsă în momentul în care agresoarea a pus mâna pe un satâr de bucătărie. Sub amenințarea cu moartea, românca i-a tăiat victimei părul într-un mod brutal, provocându-i totodată și răni superficiale la nivelul scalpului și al gâtului. Scenele de tortură psihologică și fizică au fost menite, conform anchetatorilor, să o intimideze definitiv pe femeia sechestrată.

Intervenția poliției și starea victimei

Strigătele înăbușite și mesajul de alertă au mobilizat rapid forțele de ordine din Atena, care au descins la adresa indicată. Polițiștii au spart ușa apartamentului și au găsit-o pe victima de cetățenie rusă într-o stare avansată de șoc, prezentând multiple hematoame, urme de violență extremă pe corp și trauma vizibilă a mutilării părului.

Femeia agresată a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost transportată la spital pentru investigații amănunțite și asistență psihologică de specialitate.

Românca a fost imobilizată la fața locului și escortată la secția de poliție, fiind reținută imediat. Ea urmează să fie prezentată în fața magistraților eleni cu propunere de arestare preventivă, riscând ani grei de închisoare pentru sechestrare de persoane, vătămare corporală gravă, tortură și amenințare.

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