Primele bariere plutitoare au fost montate în Evia

Pentru Pavlos Beleyiannis, un pensionar care își urmărește nepoții jucându-se în apă, noua măsură înseamnă liniște.

„Slavă Domnului că este acolo ca să-i protejeze. Nu existau astfel de pericole în aceste mări când eram copil.”, spune bărbatul.

Până anul trecut, localnicii spuneau că singurul pericol pentru înotători îl reprezentau meduzele mov. Însă apariția peștelui-balon toxic – Lagocephalus sceleratus, cunoscut și sub denumirea de pește-iepure, o specie invazivă ajunsă în Mediterana pe fondul schimbărilor climatice, a determinat autoritățile să ia măsuri suplimentare.

Crucea Roșie Elenă a emis chiar și un avertisment prin care le recomandă persoanelor mușcate de acest pește să solicite imediat îngrijiri medicale, deoarece fălcile sale pot provoca răni grave și sângerări abundente.

Siguranța turiștilor este prioritatea

Viceprimarul orașului Chalkida, Antonis Spanos, care a coordonat proiectul, afirmă că instalarea plaselor a necesitat luni de pregătiri și aprobări.

„Datoria și principala noastră preocupare trebuie să fie siguranța cetățenilor noștri.”

Oficialul a explicat că aproximativ 2,5 kilometri de bariere vor fi instalați în golfurile din zonă.

„Doi kilometri și jumătate din această plasă vor fi instalați în golfurile din jurul golfului pentru a permite o vară fără griji. Anul trecut a fost rău cu meduzele, dar, cum se spune în engleză, am omorât doi iepuri dintr-o lovitură. Acum, dacă vor fi pești balon, vom fi pregătiți și pentru ei.”, a adăugat acesta.

„Mai bine să fii în siguranță decât să regreți.” 

Potrivit viceprimarului, numeroși localnici au contactat primăria pentru a afla când vor fi montate barierele.

„Chiar în această dimineață a sunat o femeie spunând că se va simți în siguranță să meargă la înot cu nepoții ei doar după ce vor fi instalate.”

Barierele vor fi extinse pe mai multe plaje

Instalarea sistemelor continuă și în alte zone.

Nikos Choulieris, care conduce o școală de scufundări în Chalkida și participă la montarea barierelor, spune că nu și-ar fi imaginat vreodată că va fi nevoie de astfel de măsuri.

„Fac scufundări de peste 40 de ani și nu m-am gândit niciodată că va veni ziua în care voi face asta.”

El consideră că încălzirea apei favorizează apariția speciilor invazive.

„Temperatura mării a crescut cu siguranță și asta a făcut lucrurile cu atât mai favorabile pentru ceea ce vedem acum.”

În următoarele săptămâni, autoritățile estimează că aproximativ șapte kilometri de bariere plutitoare vor fi instalați în regiunea Atena.

Despre eficiența acestora, Choulieris spune: „Nu cred că ceva va putea trece prin plasa aceea, nici măcar colții unui pește-balon. E foarte strâns țesută și foarte rezistentă.”

Grecia încearcă să limiteze răspândirea peștilor iepure

Peștele-balon (Lagocephalus sceleratus) sau peștele-iepure este considerat una dintre cele mai periculoase specii invazive din estul Mediteranei. Originar din regiunea Indo-Pacifică, acesta a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, iar încălzirea apelor i-a favorizat răspândirea.

Specia este toxică și nu trebuie consumată, deoarece conține tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică pentru care nu există antidot.

În paralel cu instalarea barierelor, autoritățile elene au lansat și un program prin care pescarii primesc 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-balon capturat, măsură inspirată dintr-un program similar aplicat în Cipru.

Ce spun experții: „Este exagerat”

Nu toți specialiștii consideră însă că peștele-balon reprezintă un pericol major pentru turiști.

„Tot ce auzim este exagerat”, spune Ioannis Batjakas, cercetător marin la Universitatea din Marea Egee de pe insula Lesbos 

Ioannis Batjakas afirmă că atacurile asupra oamenilor sunt foarte rare.

„Da, au dinți lungi și arată înfricoșător și, da, pot fi o problemă pentru pescari și plasele lor, dar, ca majoritatea animalelor sălbatice, nu atacă oamenii. Dacă o fac, este foarte rar și doar pentru că sunt provocați. Toate acestea sunt doar mult zgomot pentru nimic.”, a explicat specialistul.

Localnicii nu sunt însă la fel de optimiști.

Pavlos Beleyiannis crede că barierele ar trebui instalate pe cât mai multe plaje din Grecia.

„Dacă mă întrebați pe mine, aceste bariere ar trebui instalate în toată Grecia. Am văzut două meduze în apă, chiar lângă golf, în această dimineață. De ce nu și pești-balon? În viață, nu știi niciodată ce urmează.”

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