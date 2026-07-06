Banii încasați îi folosește pentru tratamentul mamei sale, diagnosticată cu cancer. 

„Sculptura m-a ajutat să merg mai departe într-o perioadă dificilă” 

Un sculptor din Prahova continuă să creeze icoane din lemn în plină eră digitală. Banii încasați din lucrări, folosiți pentru tratamentul mamei sale
Sculptorul Marian Petre și icoana pictată. Foto: arhiva personală

În atelierul său din Dumbrava, lemnul capătă din nou valoarea pe care o avea odinioară în gospodăriile românești, când fiecare obiect era lucrat cu multă răbdare, credință și respect pentru tradiție.

Marian Petre a învățat sculptura în lemn pas cu pas, iar pregătirea sa profesională este completată de cursuri de specializare urmate în Anglia. 

Marian a locuit în Anglia timp de 15 ani. A lucrat inclusiv pe șantiere, iar prin seriozitate și perseverență a ajuns inclusiv asistent executiv al unui manager de proiect într-o companie de construcții. Pe parcursul perioadei petrecute în Anglia, Marian Petre a investit constant în educația sa, urmând cursuri și certificări în domenii foarte diferite, de la prelucrarea lemnului și management până la comunicații radio, aviație, siguranță și tehnologie.

În cadrul unui interviu acordat pentru Libertatea, Marian Petre a povestit mai multe despre pasiunea sa pentru sculptură în lemn, dar și de ce a ales să ducă mai departe o artă veche într-o lume în care meșteșugurile tradiționale dispar. 

„Pentru mine, sculptura în lemn nu este doar un meșteșug. Este o formă de liniște, de credință și de continuitate. Simt că tradițiile românești merită duse mai departe, iar o icoană sculptată nu este doar un obiect, ci poartă în ea suflet, căldură și o poveste. Într-o lume în care totul se produce rapid și în serie, cred că lucrurile făcute cu răbdare și cu mâna omului au o valoare aparte și nu ar trebui să se piardă”, precizează Marian Petre. 

Un moment care i-a marcat viața a fost în anul 2011, când casa părinților săi a ars complet și mărturisește că fost o perioadă foarte grea pentru întreaga familie.

În 2013 a cumpărat o casă veche (din 1952) în Dumbrava/Prahova, locul care astăzi este și atelierul său: „Chiar dacă încă lucrăm la ea, am vrut să îi păstrăm farmecul și autenticitatea. În acea perioadă locuiam în Anglia și veneam în România doar în concedii. Timpul petrecut la Dumbrava m-a apropiat tot mai mult de lemn”.

Certificările pe care le-a obținut în Anglia l-au învățat printre altele ce înseamnă disciplina, organizarea și atenția la detalii, lucruri pe care le aplică și la ora actuală în ceea ce face. 

În urmă cu aproximativ un an, Marian Petre a aflat că mama sa suferă de cancer osos metastazic, în stadiul IV.

„O însoțesc frecvent la spital și are nevoie de sprijin aproape zilnic, iar acest lucru nu mi-a mai permis să continui un program obișnuit de angajare. În aceste condiții am decis să îmi deschid un PFA și să transform pasiunea pentru sculptură într-o activitate care să îmi permită să fiu aproape de ea și, în același timp, să continui să creez. Sculptura m-a ajutat să merg mai departe într-o perioadă dificilă. De multe ori simt că fiecare icoană pe care o lucrez este, într-un fel, și o rugăciune pentru mama mea”, spune Marian Petre. 

Cu banii cu care rămâne după plata taxelor, impozitelor și materialelor, Marian o susține pe mama sa. 

Cum s-a născut pasiunea pentru sculptură

Marian Petre povestește că în concediile petrecute acasă, la Dumbrava, obișnuia să stea în curte și să încerce să cioplească câte ceva. Și, pas cu pas, s-a născut pasiunea sa pentru sculptură în lemn.

„Primele mele lucrări au fost niște odorizante auto din lemn, realizate din simplă curiozitate. Atunci am descoperit cât de mult mă liniștește lucrul cu lemnul și câtă satisfacție îmi oferă să transform o bucată de material într-un obiect creat cu propriile mâini. Cu timpul, pasiunea a început să ocupe tot mai mult loc în viața mea”, explică sculptorul din Prahova.

Prima lucrare pe care a privit-o cu adevărat ca pe o creație a fost o icoană de dimensiuni mici, realizată în urmă cu aproximativ doi ani: „Am lucrat la ea câteva zile și mi-am dat seama că sculptura poate deveni mai mult decât un hobby. Atunci am simțit că acesta este drumul pe care vreau să merg. 

Cred că maturizarea mea ca sculptor a venit atunci când am început să realizez icoane mai complexe și când oamenii au început să aibă încredere în munca mea. În momentul în care cineva îți spune că o lucrare îi oferă liniște sau emoție, înțelegi că nu ai creat doar un obiect, ci ceva care ajunge la sufletul celui care îl privește”.

Cât costă o icoană

Marian Petre dedică cel mai mult timp îl dedic icoanelor mari, realizate în basorelief. Fiecare detaliu trebuie lucrat cu răbdare și nu poate fi grăbit. 

Icoana Iisus HristosIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Prețul unei icoane pornește de la 150 de lei, putând ajunge și la 1.000 de lei, în funcție de mărime și complexitate. O icoană simplă poate fi finalizată în câteva zile, în timp ce una bogată în detalii poate necesita una, două sau chiar trei săptămâni de lucru.

„Sunt foarte apropiat de icoanele realizate pentru oameni care trec prin momente dificile. Când știu că o lucrare poate aduce speranță, alinare sau un strop de liniște într-o familie, legătura cu acea creație devine una specială. Reacțiile oamenilor la creațiile mele au fost peste așteptări. Mulți oameni îmi spun că lucrările le transmit liniște, că le amintesc de copilărie sau că simt în ele autenticitatea tradiției românești. Aceste mesaje mă motivează să continui”, spune Marian Petre.

Sculptorul din Prahova este de părere că în România se poate trăi din sculptură, dar este nevoie de foarte multă muncă, răbdare și seriozitate: „Nu este un drum ușor și nici unul în care rezultatele apar peste noapte. Însă dacă lucrezi cu respect pentru oameni și pentru ceea ce faci, în timp se construiește încrederea”.

Pe lângă icoanele sculptate în lemn, acesta realizează și panouri decorative, portrete sculptate, logouri și fotografii gravate în lemn.

În mediul online, Marian a reușit să ducă acest meșteșug în fața unui public tânăr. Prin poze și filmări ce surprind procesul de lucru, tot mai mulți tineri descoperă un meșteșug pe care altfel nu l-ar fi întâlnit vreodată. Pe Instagram, Marian a depășit 7.000 de urmăritori, iar TikTok i-a inclus recent conținutul în programul Amplify, o inițiativă care susține creatorii promotori ai culturii și tradițiilor românești.

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