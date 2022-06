În această vară, artiștii au o mulțime de evenimente de onorat, mai ales de când s-au ridicat restricțiile. Sofia Vicoveanca se află pe lista celor mai solicitați artiști pentru nunți, iar recent s-a zvonit că ar cere peste 1.200 de euro pentru a cânta. Interpreta de muzică populară a negat informațiile apărute și a dezvăluit că onorariul ei este mult mai mic.

„Bravo, cine-s ăia cu 1.200-1.500 de euro, pentru o nuntă? Ăștia noi, poate, care au apărut acum din găoace. Nimic nu-i adevărat, mai puțini bani primim. Cine mă invită întreb: «Cât dați dumneavoastră?», ca să văd în ce pătrățică mă bagă și mai discutăm. Cine are nevoie de mine mă sună și vorbim în particular, nu este o chestie de fală. Probabil sunt și din ăștia care te invită să-și ia partea lor, nici măcar impresari nu sunt, doar pentru că dau un telefon. Am evenimente, vara aceasta, sunt invitată în mai multe locuri”, a declarat Sofia Vicoveanca în exclusivitate pentru Ego.ro.

Sofia Vicoveanca cântă live la 80 de ani

Interpreta de muzică populară a mărturisit că la toate evenimentele pe care le are ea cântă live și nu face playback așa cum obișnuiesc să facă multe artiste. „Eu nu merg pe playback, eu încă mai cânt”, a mai dezvăluit Sofia Vicoveanca.

Atunci când are probleme cu vocea, cântăreața preferă să se trateze cu metode naturiste înainte de a lua pastile. Sofia Vicoveanca a dezvăluit ce bea atunci când este răcită sau răgușită.

„Când sunt răcită, răgușită, mai folosesc câteva rețete naturiste. Luați un gălbenuș de ou, un pic de unt cald, cât o nucă, și amestecați totul cu o lingură de zahăr. Se freacă foarte bine și, după ce se face ca o spumă, se toarnă lapte clocotit. Se bea cald, înainte de culcare. Este bun pentru plămâni, pentru răceli. Iar pentru răgușeală puteți face un terci din mămăligă, un fel de păsat, cu puțin unt și miere. E un deliciu, face tare bine la gât. O să scot o cărticică în care o să adaug și aceste sfaturi”, a mai declarat cântăreața pentru sursa mai sus-menționată.

