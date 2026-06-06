Produsele vândute de Kaufland cu reducere de 40% care te păzesc de razele agresive ale soarelui

Produsele vândute de Kaufland cu reducere de 40% sunt perfecte pentru vacanța care urmează, în care vrei să stai la soare fără să-ți faci griji că după ce te relaxezi vei avea nevoie de îngrijiri speciale pentru pielea arsă.

Clienții au la dispoziție creme cu factor de protecție de 50 sau de 30, în funcție de ce li se potrivește cel mai bine și inclusiv un ser care le calmează arsurile sau o cremă care să le păstreze bronzul odată obținut pentru cât mai mult timp.

Kaufland include în ofertă și alte creme pentru plajă

Cei care vor să se pregătească serios pentru vacanță pot alege produsele din gama Elmiplant Sun – cu oferta 2 plus 1, sau pot să se autobronzeze chiar înainte de a păși pe o plajă sau fără să mai stea la soare, cu oferta de reducere de 30% pentru toate produsele din gama Lirene.

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