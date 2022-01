Pandemia și-a spus cuvântul și pentru Mihai Trăistariu. Artistul a recunoscut că nu îi mai ajung banii și că trăiește cu 3.000 de lei pe lună, deși el câștigă mult mai mult. Lunar, cântărețul produce 10.000 de lei, însă mai mult de jumătate îi dă la bancă pentru ratele pe care le are. Cu restul banilor, Mihai Trăistariu își plătește facturile, bagă combustibil pentru mașină, plătește chiria.

„M-am strâmtorat cu totul la bani. Eu trăiesc la ora asta cu 3.000 de lei pe lună. Produc 10.000 de lei pe lună și 7.000 lei am rata la bancă! Mi se pare foarte puțin! Bag benzină, întreținerea vine, chiria e mare, gazul, ați văzut, a venit 24 milioane luna asta.

Cheltuieli mari, în doi ani de zile nu mi-am mai cumpărat nici o haină. Am patru frați, le-am mai dat și lor. Am păstrat doar esențialul. Mai am vreo 50 de cămăși, vreo 20 de perechi de pantaloni și le tot combin și eu să zică lumea că sunt noi. Dar haine noi, ciuciu!”, a declarat artistul ofuscat, pentru click.ro.

„Fac economie, la sânge, nu-mi mai cumpăr haine de firmă”

Mihai Trăistariu face economie și nu mai cheltuie banii pe haine. Artistul alege să meargă la emisiuni cu haine vechi pe care le combină în diverse ținute.

„Umblu cu o cămașă veche pe mine! Îi sare și nasturele pentru că m-am îngrășat 7 kilograme! Am făcut colăcei, șuncuțe! Sunt mai rotund așa la față, dar mie îmi place că eram prea slab. Fac economie, la sânge, nu-mi mai cumpăr haine de firmă. Am luat un sacou chinezesc de pe net, când a ajuns era mic, mă strângea. A trebuit să-l dau la croitoreasă. Acum nu-mi mai cumpăr decât chiloți și ciorapi!”, a mai declarat Mihai Trăistariu pentru sursa mai sus menționată.

Înainte de pandemie, artistul și-a cumpărat o clădire în Constanța pentru școala sa de muzică. Mihai Trăistariu s-a îndatorat 5 miliarde la bancă și de atunci are probleme cu banii. Pentru a se descurca cu banii, cântărețul a fost nevoit să își vândă și apartamentul din Constanța în care a locuit timp de 20 de ani.

El are o parte din bani investiți în apartamente la malul mării, imobile pe care le închiriază pe timpul verii.

