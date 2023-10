Catinca și Oana Roman nu au fost întotdeauna în relații bune, însă, în ultima perioadă, de când mama lor are probleme serioase de sănătate, cele două au lăsat deoparte toate neînțelegerile. Invitată la PRO TV în emisiunea „La Măruță”, fiica vitregă a lui Petre Roman a vorbit și despre situația prin care trece sora ei după despărțirea de Marius Elisei. Fostul soț al Oanei Roman este foarte afectuos cu noua iubită, iar Catinca a precizat că același comportament îl avea și când forma un cuplu cu sora ei.

„Oana a trecut printr-o perioadă foarte grea, cu separarea, cu divorțul. E ținta atacurilor. Se promovează noua relație a fostului soț ca și cum lucrurile ar fi wow, extraordinare. Cam același lucru s-a întâmplat și acum 10 ani când era cu soră-mea. Wow, marea iubire. Foarte rapid, nu? Eu rog lumea să se gândească că este un copil la mijloc și poate pentru el lucrurile astea nu pică foarte bine, mai ales că Isa este foarte atașată de tatăl ei. Cred că o deranjează un pic și să vadă așa o nouă poveste superfericită și foarte ca și cum restul de dinainte n-ar fi existat”, a spus Catinca Roman la PRO TV.

Catinca a trecut peste conflictul cu Oana Roman

Cele două surori s-au împăcat, după ce Oana Roman o acuza pe Catinca, sora ei mai mare, că nu se implică deloc să aibă grijă de mama lor. Acum, cele două au lăsat în urmă neînțelegerile și au din nou o relație bună.

„A fost toată disputa asta cu cearta mea cu soră-mea. După cum ne știi, noi funcționăm ca un cuplu care se ciorovăiește tot timpul, dar stau împreună 60 de ani, până mor. Sunt foarte ok cu Oana. Indiferent de relația dintre noi, nu se pune problema ca vreuna dintre noi s-o părăsească pe mama. Știți foarte bine cât de iubită și ce femeie extraordinară a fost mama. Întotdeauna am admirat-o și am fost alături de ea, indiferent de situație, indiferent ce s-a spus, de problemele prin care a trecut familia noastră. Între frați și surori există mereu probleme. Asta nu înseamnă că nu ne iubim.”

Mioara Roman a fost operată recent

Mioara Roman locuiește de câțiva ani într-un azil de lux, după ce problemele sale de sănătate au început să se agraveze. Fosta soție a lui Petre Roman a fost operată recent, iar Catinca și Oana i-au fost alături în această perioadă grea.

„Mama e mai bine. Da, a avut o ocluzie intestinală și a trebuit să fie operată. Problema a fost că, din cauza afecțiunilor neurologice pe care le are, operația a fost extrem de delicată. Însă totul a decurs cu bine. Vreau să mulțumesc medicilor de la Spitalul Floreasca pentru că s-au ocupat extraordinar de bine de ea. Astăzi au mutat-o pe secție. Probabil pe miercuri, joi, o să o mutăm înapoi la sanatoriu”, a declarat Catinca Roman, în emisiunea „La Măruță”, potrivit unica.ro.