În vârstă de 56 de ani, Catinca Roman, pe numele ei real Catinca Zilahy, este fiica regretatei Mioara Roman și a lui Iosif Zilahy, care a murit la 90 de ani, în septembrie 2022. În tinerețe, Catinca a fost atrasă de modă, astfel că a urmat studii de specialitate.

La Paris, pe baza unui concurs, Catinca Roman a mers la Școala de modă a camerei sindicale de Haute Couture, unde a avut chiar și o bursă. Acum, vedeta își dorește să se reorienteze profesional și să meargă la facultate.

Catinca Roman se reorientează profesional

„Vreau să mă reorientez profesional! Am să dau la facultate, dar încă nu vă spun unde, este surpriză. Nu fac dreptul, este vorba de partea socială. Nu, nu este psihologie”, a declarat Catinca Roman pentru Spynews.

Întrebată dacă i-a fost greu să ia această decizie, ea a explicat: „Nu îmi este greu să mă întorc pe băncile școlii, mi se pare că învățatul te ține viu, te ține proaspăt. Știu că suna clișeic, dar cred că toată viața trebuie să învățăm ceva nou, pentru că asta îți dă tot timpul un restart”. Nu a vrut să dea multe detalii momentan despre domeniul pentru care se va pregăti, ar putea fi însă vorba despre psihiatrie.

„Nu este psihologie, este ceva în domeniul medical, da. Nu mai insista că nu spun”, a mai spus Catinca Roman

Recomandări INTERVIU | Iulia Joja, specialist în securitate europeană, despre provocările NATO în Ucraina: „Vedem mult mai puțină dedicație, mult mai puțină voință politică și mult mai puține resurse dedicate acestei cauze”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Catinca Roman a fost în depresie

Catinca Roman a fost acuzată în repetate rânduri de Oana Roman că nu a vizitat-o pe mama lor, pe Mioara Roman, la centrul de recuperare. În primăvara acestui an, Mioara Roman s-a stins din viață, iar familia a condus-o pe ultimul drum.

„Mama se trezește noaptea și urlă după sora mea. Nu a mers să o vadă”, spunea în spațiul public Oana Roman despre sora ei. Tot ea susținea pe Instagram că sora Catinca Roman nu a văzut-o aproximativ șase luni pe Mioara Roman.

Ulterior, Catinca a reacționat și a dezvăluit atunci că suferea de depresie după moartea tatălui ei, Iosif Zilahy. „Sunt pe pastile, pe antidepresive, de când a murit tata. Nu am putut să trec peste dispariția lui, deși la început așa se părea. Eu am fost la un specialist care m-a diagnosticat cu o depresie serioasă și mi-a dat tratament medicamentos. Trebuie să treacă ceva timp ca să-și facă efectul”, a explicat Catinca pentru Click.

Recomandări Povestea de succes a lui „Alex cu menta”, un tânăr întors din străinătate să cultive plante aromatice: „În patru luni se fac bani cât pentru tot anul”

„Mama este tocmai în Snagov, iar eu sunt sub tratament antidepresiv și nu mai pot să conduc până la ea la centru unde este internată. Când iei pastile așa de puternice, nu poți să mai conduci, este specificat și în prospect. Nu m-am fofilat deloc să merg s-o văd, că nu am de ce. Pentru mine, familia a fost foarte importantă, dar lucrurile nu au mers prea bine pe partea asta în ultimii ani și asta m-a consumat foarte tare”, spunea vedeta.

Urmărește-ne pe Google News