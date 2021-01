„Mama s-a simțit rău zilele trecute, starea ei s-a agravat. Testul Covid a ieșit negativ, mâine o internăm pentru trei zile. Vineri merg eu să o iau de la spital”, a declarat Catinca Roman pentru Click!

Catinca alături de fiica și tatăl ei

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi, nu o recunoști. La ea, îmbătrânirea a fost bruscă.

Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit!

Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit recent Oana în emisiunea Andreei Mantea de la Kanal D.

