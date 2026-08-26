Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, pe 25 august, după ce fusese diagnosticată cu cancer. Reprezentanții celebrei cântărețe au confirmat informația într-un comunicat transmis publicației PEOPLE, precizând că artista a dus „o luptă scurtă cu cancerul”. Tipul de cancer nu a fost făcut public.

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Artista a fost internată pe 21 august la Vanderbilt-Ingram Cancer Center din Nashville, unde a murit patru zile mai târziu. Înainte de deces, PEOPLE a relatat că Dolly Parton se confrunta și cu probleme renale și autoimune.

Echipa lui Dolly Parton a confirmat cauza morții

În mesajul transmis după decesul artistei, reprezentanții acesteia au vorbit despre cariera și activitatea sa în sprijinul oamenilor.

„Iubita noastră Dolly Parton și-a petrecut viața și cariera aducând bucurie, râsete, speranță și integritate în tot ceea ce a atins. Generozitatea ei de neegalat a ajuns în viețile a nenumărați oameni pe care nu i-a întâlnit niciodată, însă a fost mereu acolo pentru a oferi o mână de ajutor”, se arată în comunicat.

Reprezentanții artistei au amintit și de proiectele caritabile susținute de aceasta, inclusiv de programul Imagination Library, prin care au fost donate sute de milioane de cărți copiilor, dar și de contribuțiile sale la finanțarea unor cercetări medicale.

„Fie că a fost vorba despre sutele de milioane de cărți donate prin neprețuita sa Imagination Library sau despre finanțarea unor cercetări care au ajutat la crearea unui vaccin salvator de vieți, folosit în întreaga lume, iubirea necondiționată a lui Dolly pentru toți oamenii a fost forța care i-a ghidat impactul de durată. După ce a înfruntat cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly și-a părăsit astăzi viața pământească la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, se mai precizează în mesaj.

Nepotul artistei a anunțat vestea într-un videoclip

Moartea lui Dolly Parton a fost anunțată în aceeași zi și de nepotul ei, Bryan Seaver, într-un videoclip publicat pe Instagram.

„Numele meu este Bryan Seaver, fiul lui Cassie Parton, și reprezint astăzi familia Parton și Owens pentru a anunța trecerea în neființă a mătușii mele, Dolly Rebecca Parton Dean, mătușă, soră și bunică pentru o generație și străbunică pentru următoarea”, a spus el în videoclip.

„Acest anunț video este ceva ce Dolly mi-a cerut să fac cu ani în urmă, înainte ca eu să pot înțelege pe deplin că va deveni într-o zi realitate. În calitate de șef al securității ei timp de mai bine de două decenii, un rol pe care tatăl meu, Larry, l-a avut înaintea mea, mi-am imaginat cât de greu va fi acest moment, dar nu am simțit cu adevărat această povară până acum”.

Bryan Seaver a continuat: „Este o onoare, o onoare amestecată cu o mândrie absolută și o mare tristețe. Dar tristețea este a noastră, nu a lui Dolly. Dolly a trăit în lumină și se află acum în brațele lui Iisus, cu siguranță întâlnită de Carl, de părinții ei și de nenumărați alții care au privit-o și și-au dorit să o întâlnească în ceruri”.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, Dolly Parton vorbea despre sănătatea sa

Pe 21 august, cu doar câteva zile înainte de a muri, Dolly Parton a vorbit public despre problemele de sănătate cu care se confrunta. Artista a explicat că, în ultimul an, s-a concentrat în mare parte asupra soțului ei, Carl Dean, care a murit în martie 2025.

„Așa cum am împărtășit în mesajele video de-a lungul ultimului an, mă confrunt cu unele probleme de sănătate cărora pur și simplu nu le-am acordat atenție atunci când aveam grijă de Carl. Știți, nu este prima dată când trebuie să gestionez ceva de genul acesta. La începutul anilor 80, am fost la pat câteva luni din cauza unor probleme feminine și, în acea perioadă, mă confruntam și cu probleme de greutate, așa că nu este ca și cum nu aș fi trecut prin momente dificile în ceea ce privește sănătatea mea”, a declarat Dolly Parton pentru PEOPLE.

Artista a adăugat: „Dar cred că, pentru că trăim într-o lume activă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu rețelele sociale, totul este amplificat în moduri în care nu se întâmpla cu ani în urmă. Obișnuiam să glumesc că eram Regina Tabloidelor, dar acum cred că pot spune că sunt Regina Inteligenței Artificiale din Social Media! Serios vorbind, chiar dacă încă mă vindec, încă muncesc! Mă cunoașteți – așa cum am spus adesea – am visat atât de mult încât m-am încolțit singură și încă am atât de multe lucruri pe care vreau să le realizez, așa că voi continua să muncesc atât timp cât voi putea, ca să văd cum totul prinde viață”.

Dolly Parton, o carieră de zeci de ani și peste 160 de milioane de albume vândute

Dolly Parton a avut o carieră care s-a întins pe parcursul mai multor decenii și este considerată artista country cu cele mai mari vânzări din toate timpurile. A vândut peste 160 de milioane de albume la nivel mondial.

Albumul său de debut, Hello, Im Dolly, a fost lansat în 1967, iar de-a lungul anilor a interpretat piese devenite cunoscute în întreaga lume, printre care „Jolene”, „I Will Always Love You” și „9 to 5”.

Moartea artistei vine la aproape un an și jumătate după pierderea soțului său, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. Acesta a murit în martie 2025.

La acel moment, Dolly Parton a anunțat vestea într-un mesaj publicat pe Instagram: „Carl și cu mine am petrecut mulți ani minunați împreună. Cuvintele nu pot face dreptate iubirii pe care am împărtășit-o timp de peste 60 de ani”.

Ce spunea Dolly Parton despre mariajul cu Carl Dean

Carl Dean a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, însă artista a vorbit în mai multe rânduri despre sprijinul pe care i l-a oferit de-a lungul căsniciei.

„Mă susține întotdeauna, atât timp cât nu încerc să-l târăsc și pe el în toate acestea”, a declarat Dolly Parton, la un moment dat, pentru PEOPLE. „A fost mereu cel mai mare fan al meu din umbră, dar el stă acasă. Nu cred că arată prea multe dintre acestea la televizor și, dacă o fac, s-ar putea să le vadă”.

Într-un interviu acordat în 2018, cântăreața a vorbit și despre secretul relației lor de lungă durată. „Întotdeauna glumesc și râd când oamenii mă întreabă care este secretul căsniciei mele îndelungate și al iubirii care a rezistat”, a spus Dolly Parton. „Spun mereu «Stați departe unul de celălalt!» și există mult adevăr în asta. Călătoresc mult, dar ne bucurăm cu adevărat unul de celălalt atunci când suntem împreună și de lucrurile mici pe care le facem”.

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