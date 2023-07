Dana Săvuică, 53 de ani, este și femeie de afaceri, și travel-blogger, după ce a fost actriță, fotomodel și proprietara unei agenții de modele. Totodată, se laudă cu faptul de a fi prima apariție pe coperta Playboy România în urmă cu 24 de ani.

Clauză de confidențialitate pe mulți ani

Invitată în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, Dana Săvuică a fost chestionată vizavi de suma câștigată din contractul cu Playboy.

”Aveam 29 de ani, mi-am cumpărat o mașină sport, ultimul tip la vremea aceea. Acum? Aproape nimic nu ar mai reprezenta acei bani. Probabil, jumătate din garsonieră, depinde de zonă. Cât am câștigat exact nu spun și nici nu pot să spun, am un contract cu clauză de confidențialitate și e pe foarte mulți ani. Acum, sunt mai inteligentă, nu mai arunc banii pe mașini, îi investesc cu multă înțelepciune”, a declarat Dana Săvuică în chiar deschiderea emisiunii-maraton.

”Aș mai poza nud”

De-alungul anilor, fostul model a fost întrebată de multe ori despre faptul că a pozat nud în prima ediție națională a celebrei reviste. Totuși, Dana a negociat niște limitări. ”N-am avut curajul să fiu prea nud. Am vrut să pozez fix ca Marylin Monroe, prima femeie care a pozat în primul număr al revistei Playboy. Am avut grijă la scrisul mărunt din contract, mi-am negociat bine condițiile apariției, am câștigat bine, mi-am negociat procentajul, ce arăt și ce nu arăt. Nu am mers la risc”, a povestit ea în emisiunea ”La Cină”, la Digi24.

Dana Săvuică a explicat de ce a pozat nud și de ce ar repeta experiența dacă i se va ivi ocazia: ”N-a fost vorba de curaj, ci dorința de a distruge propriile bariere limitative. Am vrut să-mi demonstrez că pot. A fost și strategie de marketing. Mă retrageam din modelling. A fost un fel de tribut adus feminității, corpului meu. Aș mai poza nud, dar depinde de echipă, de mesajul transmis. Femeia la 50 de ani nu e cu un picior în groapă”.

În prezent, Dana Săvuică își înștiințează fanii, ”urmăritorii”, cu locațiile pe care le vizitează, postând frecvent pe Instagram. După Bali și insula Creta, tocmai a sosit dintr-o vacanță prelungită în diverse stațiuni la Marea Neagră, Cap Aurora, Vama Veche și Obzor.

