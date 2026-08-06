Mircea Badea a avut un nou discurs critic în emisiunea „În gura presei”, de această dată la adresa lui Smiley. Prezentatorul TV a comentat programul de concerte al artistului și a făcut referire la spectacolul pe care acesta îl va susține la Cernavodă, în contextul discuțiilor despre criza energetică.

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Mircea Badea îl critică pe Smiley după anunțul concertului de la Cernavodă

După comentariile recente la adresa lui Florin Ristei și Speak, Mircea Badea a vorbit în emisiunea „În gura presei” și despre Smiley. Prezentatorul de la Antena 3 CNN a reacționat după ce artistul și-a anunțat programul încărcat de concerte din luna august și a făcut referire la unul dintre spectacolele programate la Cernavodă.

În opinia jurnalistului, organizarea unor astfel de evenimente presupune un consum important de energie, într-o perioadă în care se discută despre măsuri de economisire. Comentând lista concertelor anunțate de Smiley, Mircea Badea a ironizat atât prestațiile artistului, cât și amploarea spectacolelor.

„Cântăreț? Cu vocea aia e cântăreț? (…) Înțeleg că e băiat bun Smiley ăsta, e pe sistemul: «Tu cu ce te ocupi în viața asta?» «Sunt băiat bun», da, corect! (…) Deci ăștia reduc ei intensitatea iluminatului (…) Tu îți dai seama câtă concerteală sau ce sunt astea?! Muzică nu i-aș putea spune, că nu e, dar asta, hărmălaia asta, îți dai seama câtă beculeală (…) Bă, inclusiv la Cernavodă, criza nu era fix la Cernavodă?”, a declarat Mircea Badea.

 
 @nvdani0992 Mircea Badea se ia și de Smiley 😂 #fy #fyp #viral #goviral #nvdani0992 ♬ sunet original - NVDClips 🎬

Prezentatorul a făcut astfel legătura între concertul programat de Smiley și discuțiile din ultimele zile privind situația energetică din România.

Noi critici după disputa cu Florin Ristei și Speak

Comentariile la adresa lui Smiley vin la scurt timp după ce Mircea Badea i-a criticat pe Florin Ristei și Speak, în urma unei discuții purtate de cei doi despre folosirea literelor „â” și „î” în limba română. Prezentatorul a respins afirmația potrivit căreia folosirea literei „â” ar fi o invenție comunistă și l-a atacat dur pe Florin Ristei.

„Instagramul îmi recomandă mie, din motive care îmi scapă, cred că mă urăște Instagram, îmi recomandă mie următoarea secvență cu acești doi cetățeni să le spunem, ca să nu le spunem altfel. Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv (…) Nu este adevărat. Â nu este o invenție comunistă. E o minciună. Nu e adevărat. Este și o prostie, și o minciună, și ne mai și spune că s-a documentat. Unde s-o fi documentat, probabil pe Facebook. (…) Pe lângă faptul că nu e consoană, e vocală, dar nu ne luăm din asta. (…) Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram «kilometri la oră», omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune”, a spus Mircea Badea.

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