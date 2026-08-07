Din câte se pare, acum a venit rândul unui cuplu de prezentatori să fie ținta ironiilor lui Mircea Badea, după cum notează Viva. Prezentatorul de la „În gura presei” a vorbit despre termenul de „coleg de trust”, afirmând că, dacă lucrează în același loc cu alți oameni, nu îi consideră colegi pe aceștia decât dacă au trecut împreună prin „război”.

„Nu mai pot cu «colegul de trust»! Eu nu înțeleg ce este aia coleg de trust. Adică niște oameni sunt colegi de trust dacă au niște contracte cu o entitate economică? Și asta îi face colegi? În mintea mea și în afectul meu, eu sunt coleg cu foarte puțini oameni. Și anume cu ăia cu care am fost la «război», alături de care mi-am riscat pielea în niște situații foarte nasoale. Și ei sunt foarte puțini!

Cu Gigel de nu știu unde… Nu l-am văzut în viața mea, nu a fost lângă mine, alături de mine, cu mine când ne riscam pielea, când treceam prin nenorociri, când ne gândeam dacă supraviețuim sau nu… De când sunt eu coleg cu nu știu ce Gigel? Deci eu sunt coleg cu ăia cu care am fost la «război» și alături de care mi-am riscat pielea. În rest, n-am nici un fel de sentiment sau vreun gând, cu altcineva”, a spus Mircea Badea la Antena 3.

Prezentatorul emisiunii „În gura presei” i-a dat ca exemplu pe Răzvan Simion și Dani Oțil, matinalii de la Antena 1, pe care nu îi consideră colegi. Mai mult decât atât, Mircea Badea le-a caracterizat în doar trei cuvinte pe vedetele de la „Neatza cu Răzvan & Dani”: persoane absolut onorabile!

„Nu sunt coleg, de exemplu, în mintea mea, cu Răzvan și Dani. Nu e ceva rău ce spun despre ei. Sunt niște persoane absolut onorabile, îi susțin, dar nu sunt coleg cu ei. Nu i-am văzut, avem arealuri de răspândire diferite”, a mai afirmat Mircea Badea în emisiunea lui.

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Cu doar o zi înainte, cel pe care prezentatorul îl luase în colimator a fost Smiley. „Cântăreț? Cu vocea aia e cântăreț? Înțeleg că e băiat bun Smiley ăsta, e pe sistemul: «Tu cu ce te ocupi în viața asta?». «Sunt băiat bun». Da, corect! Muzică nu i-aș putea spune, că nu e. Dar asta, hărmălaia asta…”, afirma Mircea Badea.

Înainte de a-l ataca pe Smiley, Florin Ristei și Speak intraseră și ei… „În gura presei”!

„Instagramul îmi recomandă mie, din motive care îmi scapă, cred că mă urăște Instagram, îmi recomandă mie următoarea secvență cu acești doi cetățeni, să le spunem, ca să nu le spunem altfel. Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip la bătrânețe, absolut tolerant. Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv. Nu-i nimic rău în asta, dar îl încadrez corect. Apare și prin reclame la bănci…

Vine Gigel ăsta, care nu are nici cea mai vagă idee, are câteva lozinci pe care le tot spune de ceva ani, sigur că sunt profitabile pentru el, trebuie să zică neapărat asta cu comuniștii. Lui i se pare că e foarte drept și le comunică unor Gigei care intră în contact cu imaginile astea o prostie. O minciună și o prostie. Știați că e analfabet? Omul e analfabet. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate. Lăsați subiectele astea, că vă depășesc cu mult. Mergeți și cântați la nunți. Nu e vorba că sunteți inculți, că incult sunt eu! Voi sunteți analfabeți”, spunea Mircea Badea despre Florin Ristei.

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