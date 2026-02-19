„Depresia a fost, probabil, una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Este greu de explicat ce înseamnă să te trezești dimineața și să nu vezi niciun sens în nimic, să simți că nu mai ești capabilă de nimic, că nu mai ai energie nici măcar pentru cele mai banale lucruri și că te simți complet pierdută. Am avut norocul să am oameni extraordinari în jurul meu, dar a fost nevoie să cer ajutor specializat – și asta mi-a salvat viața.

Din păcate, sunt încă mulți oameni care cred că depresia nu există sau că este o rușine să vorbești despre ea, și atunci se adâncesc și mai tare în suferință. De aceea am ales să vorbesc deschis despre depresie, într-o perioadă în care aproape nimeni nu vorbea despre asta. Am făcut-o pentru ca oamenii să înțeleagă că nu sunt singuri, că depresia se poate trata și că este un act de curaj să ceri ajutor”, a declarat Andreea Raicu pentru revista VIVA!

„Mult timp am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală și nefericită. Discrepanța dintre ce vedeau oamenii și ce trăiam eu era tot mai greu de dus. Ca să schimb asta, am fost nevoită să mă confrunt cu mine însămi și cu tot ce ascunsesem sub covor.

N-a fost deloc ușor, în același timp a fost și eliberator – am început să mă întreb ce îmi doresc cu adevărat, să-mi dau voie să fiu vulnerabilă și să caut o viață care să aibă sens pentru mine, nu pentru ceilalți. A fost începutul unui drum către o fericire reală, nu doar afișată”, a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.

