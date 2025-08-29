Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic”

Pe lângă investiția din clubul de fotbal fondat în anul 1923, Dan Șucu este acționar principal și la Genoa, echipă din prima ligă italiană, dar are și alte afaceri, printre care și celebrul magazin de mobilă Mobexpert.

Soția lui Dan Șucu, deranjată că nu a primit bon fiscal

Diana Șucu este și ea o femeie de afaceri de succes și se ocupă cu design-ul interior de lux, alegând să nu stea niciodată în umbra soțului ei, ci fiind implicată direct în afaceri.

Recent, soția lui Dan Șucu a mers la Piața Pucheni din cartierul Rahova, situat în București, pentru a cumpăra, așa cum a dat de înțeles pe Instagram, la story, roșii, flori și gogoșari.

Însă Diana Șucu a fost deranjată de ceea ce a pățit după ce și-a făcut cumpărăturile. Mai exact, niciun comerciant nu i-ar fi oferit factură sau bon fiscal pentru produsele achiziționate!

„Azi la Piața Pucheni – roșii, flori, gogoșari… piața plină! Factură? Bon fiscal? Nimic. Și noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim și 21%. Dar ceilalți, care n-au plătit niciodată nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a scris Diana Șucu pe instastory.

Din câte se pare, femeia de afaceri este deranjată că, deși începând cu data de 1 august 2025, TVA-ul a crescut de la 19% la 21%, comercianții din Piața Pucheni nu oferă bon fiscal, astfel că aceștia nu și-ar plăti dările la stat.

Diana Șucu, salariu de 3.000 de euro când lucra la TVR

În urmă cu doar câteva luni, invitată în podcastul „Fain & Simplu” al lui Mihai Morar, Diana Șucu dezvăluia că, în perioada în care lucra în Televiziunea Română, salariul ei era de 3.000 de euro.

„Când m-a cunoscut, soțul meu nu m-a luat de pe stradă. Eu lucram la TVR, aveam un salariu, pentru vremurile acelea și pentru o femeie singură, de 3.000 de euro. Eu, ca și vedeta postului, aveam 3.000 de euro salariu”, afirma Diana Șucu în luna martie.

În anul 2007, ea a părăsit televiziunea, iar din anul 2013 și-a clădit o adevărată carieră în afaceri.