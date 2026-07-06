Cifrele mega-proiectului de pe Tronsonul 4

Contractul de execuție pentru Tronsonul 4 DN 24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni), proiect finanțat prin SAFE care include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova, a fost semnat, la începutul lunii iulie, cu o asociere de firme italiene condusă de compania Itinera SPA.

Acesta prevede o durată de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare, și include realizarea a 15,5 kilometri de autostradă în România și, în premieră, a primilor 5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, legând simbolic cele două maluri ale Prutului.

60 de kilometri din Autostrada Unirii A8 intră oficial în proiectare în luna august. Detaliile contractului de pe Tronsonul 4

CNIR a emis luni, 6 iulie, Ordinul de începere și pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii ,,Unirii”-A8 și a stabilit data de 24 august pentru începerea perioadei de proiectare, la fel ca tronsonul 1 Moțca (Târgu Neamț) – Târgu Frumos și tronsonul 3 Lețcani – Iași.

CNIR a mai explică că „alegerea unui constructor cu experiență internațională, atât în domeniul infrastructurii rutiere, cât și pe calea ferată, cu un portofoliu de proiecte de ordinul miliardelor de euro, demonstrează că acest proiect este încredințat unei companii solide din punct de vedere financiar și operațional”.

60 de kilometri din Autostrada Unirii A8 intră oficial în proiectare în luna august. Detaliile contractului de pe Tronsonul 4

De asemenea, în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Pe traseul tronsonului 4, care se întinde pe o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite 14 poduri și pasaje, două noduri rutiere – inclusiv o conexiune cheie cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași -, precum și două tuneluri, dintre care cel mai lung va măsura 1.760 de metri.

Firmele care realizează lucrările pe trei tronsoane din A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni

Din 24 august 2026, intră în etapa de proiectare tronsoanele 1, 3 și 4, finanțate din SAFE, având o lungime totală de 60 de kilometri.

CNIR a emis, recent, ordinele de începere și pentru tronsoanele 1 Moțca-Târgu Frumos și 3 Lețcani-Iași din cadrul Autostrăzii A8. Pentru că startul oficial al proiectării va avea loc pe 24 august, cele 10 luni se vor încheia exact la sfârșitul lunii iunie 2027, în plin sezon favorabil construcțiilor, evitând lunile de primăvară capricioase sau ploioase în care oricum nu s-ar fi putut lucra eficient la terasamente. Utilajele grele vor putea intra în șantier direct în plin sezon favorabil construcțiilor, după aprobarea proiectului tehnic.

60 de kilometri din Autostrada Unirii A8 intră oficial în proiectare în luna august. Detaliile contractului de pe Tronsonul 4
Firmele care realizează tronsonale 1,3 și 4 din A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Foto: CNIR

Constructorul desemnat pentru tronsonul 1 Moțca-Târgu Frumos, din județul Iași, este asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) – Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB, Euro-Asfalt. Valoarea ofertei câștigătoare este de 4,87 miliarde lei, fără TVA. Acesta are o lungime de 27 km și include: 36 de structuri, poduri, viaducte; patru tuneluri; trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

De asemenea, constructorul spaniol FCC Construccion a fost desemnat câștigătorul contractului pe tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), valoarea ofertei fiind de 3,93 miliarde lei, fără TVA. Pe acest lot, cu o lungime de aproape 18 kilometri vor fi construite: 18 poduri și pasaje; 6 tuneluri; 2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

Un singur tronson din A8, finanțat prin SAFE, a rămas blocat

Tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani, de 28,6 km, este singurul segment de pe secțiunea ieșeană a Autostrăzii Unirii (A8), finanțat prin programul SAFE, care nu are încă un constructor confirmat, fiind încă blocat în contestații.

CNIR a desemnat drept câștigătoare asocierea condusă de firma românească Danlin XXL (lider), alături de Groma Hold LTD, Intertranscom Impex și Evropeiski Patisha la data de 8 aprilie 2026.

Imediat după anunțarea câștigătorului, rezultatul procedurii a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), procesul nefiind încă soluționat.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
GSP.RO
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.RO
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
Politică 17:29
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Parteneri
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul.ro
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Istvan Kovacs, favorit să conducă finala Cupei Mondiale?! Fostul mare arbitru român, reacţie dură: „Este foarte posibil, dar tot nu şterge nenorocirile făcute!”
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, favorit să conducă finala Cupei Mondiale?! Fostul mare arbitru român, reacţie dură: „Este foarte posibil, dar tot nu şterge nenorocirile făcute!”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Paula Seling, mărturisire tulburătoare la un an de la accidentul suferit: „A trebuit să accept că unele lucruri cer timp”
Stiri Mondene 17:17
Paula Seling, mărturisire tulburătoare la un an de la accidentul suferit: „A trebuit să accept că unele lucruri cer timp”
Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel
Stiri Mondene 17:00
Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
"Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
ObservatorNews.ro
"Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.ro
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax.ro
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Redactia.ro
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Căpitanul naționalei Venezuelei, găsit fără suflare după cutremurele din Venezuela, alături de soția și fiul său. Willner Rivas avea 31 de ani
KanalD.ro
Căpitanul naționalei Venezuelei, găsit fără suflare după cutremurele din Venezuela, alături de soția și fiul său. Willner Rivas avea 31 de ani

Politic

Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
Politică 17:29
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Politică 13:04
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Parteneri
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
ZiaruldeIasi.ro
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială
Fanatik.ro
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar