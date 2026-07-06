Cifrele mega-proiectului de pe Tronsonul 4

Contractul de execuție pentru Tronsonul 4 DN 24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni), proiect finanțat prin SAFE care include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova, a fost semnat, la începutul lunii iulie, cu o asociere de firme italiene condusă de compania Itinera SPA.

Acesta prevede o durată de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare, și include realizarea a 15,5 kilometri de autostradă în România și, în premieră, a primilor 5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, legând simbolic cele două maluri ale Prutului.

CNIR a emis luni, 6 iulie, Ordinul de începere și pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii ,,Unirii”-A8 și a stabilit data de 24 august pentru începerea perioadei de proiectare, la fel ca tronsonul 1 Moțca (Târgu Neamț) – Târgu Frumos și tronsonul 3 Lețcani – Iași.

CNIR a mai explică că „alegerea unui constructor cu experiență internațională, atât în domeniul infrastructurii rutiere, cât și pe calea ferată, cu un portofoliu de proiecte de ordinul miliardelor de euro, demonstrează că acest proiect este încredințat unei companii solide din punct de vedere financiar și operațional”.

De asemenea, în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Pe traseul tronsonului 4, care se întinde pe o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite 14 poduri și pasaje, două noduri rutiere – inclusiv o conexiune cheie cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași -, precum și două tuneluri, dintre care cel mai lung va măsura 1.760 de metri.

Firmele care realizează lucrările pe trei tronsoane din A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni

Din 24 august 2026, intră în etapa de proiectare tronsoanele 1, 3 și 4, finanțate din SAFE, având o lungime totală de 60 de kilometri.

CNIR a emis, recent, ordinele de începere și pentru tronsoanele 1 Moțca-Târgu Frumos și 3 Lețcani-Iași din cadrul Autostrăzii A8. Pentru că startul oficial al proiectării va avea loc pe 24 august, cele 10 luni se vor încheia exact la sfârșitul lunii iunie 2027, în plin sezon favorabil construcțiilor, evitând lunile de primăvară capricioase sau ploioase în care oricum nu s-ar fi putut lucra eficient la terasamente. Utilajele grele vor putea intra în șantier direct în plin sezon favorabil construcțiilor, după aprobarea proiectului tehnic.

Firmele care realizează tronsonale 1,3 și 4 din A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Foto: CNIR

Constructorul desemnat pentru tronsonul 1 Moțca-Târgu Frumos, din județul Iași, este asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) – Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB, Euro-Asfalt. Valoarea ofertei câștigătoare este de 4,87 miliarde lei, fără TVA. Acesta are o lungime de 27 km și include: 36 de structuri, poduri, viaducte; patru tuneluri; trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

De asemenea, constructorul spaniol FCC Construccion a fost desemnat câștigătorul contractului pe tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), valoarea ofertei fiind de 3,93 miliarde lei, fără TVA. Pe acest lot, cu o lungime de aproape 18 kilometri vor fi construite: 18 poduri și pasaje; 6 tuneluri; 2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

Un singur tronson din A8, finanțat prin SAFE, a rămas blocat

Tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani, de 28,6 km, este singurul segment de pe secțiunea ieșeană a Autostrăzii Unirii (A8), finanțat prin programul SAFE, care nu are încă un constructor confirmat, fiind încă blocat în contestații.

CNIR a desemnat drept câștigătoare asocierea condusă de firma românească Danlin XXL (lider), alături de Groma Hold LTD, Intertranscom Impex și Evropeiski Patisha la data de 8 aprilie 2026.

Imediat după anunțarea câștigătorului, rezultatul procedurii a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), procesul nefiind încă soluționat.



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