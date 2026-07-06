Pe Calea Rahovei, pe linia tramvaiului 32, călătoria zilnică a devenit pentru mulți pasageri o adevărată provocare.

Garniturile „dansează” pe șine, iar zgomotul și vibrațiile se resimt puternic pe tot traseul, în ciuda anilor care au trecut de la primele promisiuni de reabilitare.

Principala cauză a degradării este vegetația. Mai exact gazonul plantat pe calea de rulare a tramvaielor. Sub greutatea vehiculelor de zeci de tone, terenul s-a tasat în mai multe zone, ceea ce a dus la denivelări și la instabilitatea infrastructurii.

Problemele sunt resimțite atât de călători, cât și de vatmani, care spun că linia este dificil de parcurs și afectează confortul și siguranța circulației.

Tramvaiul 32 este al doilea cel mai aglomerat din Capitală, după linia 41, fiind o legătură esențială între centrul orașului și cartierele Rahova și Ferentari.

„Parcă mergem pe câmp”

„Se zdruncină tare la fiecare pas. Dacă nu ești atent ești pe jos”, spune un călător. Un alt pasager adaugă: „Nu înțeleg de ce nu s-a rezolvat de atâția ani. Parcă mergem pe câmp, nu pe o linie de tramvai din București”.

Ideea amenajării cu gazon a aparținut fostului primar al sectorului 5 Daniel Florea.

Ulterior, cu aproximativ trei ani în urmă, Cristian Popescu Piedone a fost somat de conducerea STB să îndepărteze vegetația de pe liniile de tramvai, care ar fi afectat infrastructura și ar fi contribuit inclusiv la deraierea unor tramvaie, însă măsura nu a fost implementată.

Urmează modernizarea liniei 32

În prezent, autoritățile au anunțat modernizarea liniei, afectată de lucrările necorespunzătoare, inclusiv de existența gazonului pe calea de rulare. Ciprian Ciucu a precizat în urmă cu câteva luni că proiectul de reabilitare este în pregătire.

Modernizarea liniei 32 face parte dintr-un program amplu de reabilitare a infrastructurii de tramvai din București, care urmărește creșterea vitezei comerciale și integrarea transportului electric în strategia de mobilitate urbană durabilă.

După finalizarea studiului DALI, proiectul ar urma să fie inclus în planul de investiții al Municipalității și pregătit pentru finanțare europeană.

Cum arată traseul tramvaiului 32

Depoul Alexandria

Antiaeriană

Mărgeanului

Piața Rahova

Petre Ispirescu

Calea Ferentariului

Șoseaua Progresului

Piața Chirigiu

Piața Regina Maria

1 Iunie

Piața Unirii

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