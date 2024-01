Pe data de 7 ianuarie, Anamaria Prodan a mers la Cimitirul Bellu, acolo unde este înmormântată mama ei, pentru a împărți pachete în memoria regretatei cântărețe. Ionela Prodan s-a stins din viață în pe 16 aprilie 2018 la Spitalul Universitar de Urgență Elias, după ce se lupta de mult timp cu o boală nemiloasă. Interpreta de muzică populară a fost diagnosticată cu cancer la pancreas, iar familia a încercat să facă orice să o salveze.

La parastasul mamei sale, Anamaria Prodan a fost susținută de prietena ei Gabriela Lucuțar, care a ajutat-o cu toată organizarea. Fiica Ionelei Prodan a pregătit mai multe pachete cu alimentele pe care mama ei le mânca foarte des, iar printre acestea se numără rodiile și icrele negre. Mulți au crezut că impresara a exagerat cu conținul pachetelor, însă a explicat de ce a ales să împartă caviar.

„Mamei mele îi plăceau foarte tare icrele negre. Am pus în pachete exact ce mânca ea. Nu am făcut din asta o știre. Nu m-a interesat ce comentează lumea. Am împărțit tuturor ceea ce iubea ea. Atât și nimic mai mult. Pentru mama mea și în amintirea ei nimic nu este prea mult sau prea scump.

Nu m-a interesat niciodată și nici nu o să mă intereseze vreodată. Nici pe mine, nici pe ai mei!

Gabriela Lucuțar a fost la înălțime. Lipită mereu de mine. Ca o soră. A făcut ceva minunat și de această sărbătoare în cinstea mamei mele“, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!, după pomenirea de la Cimitirul Bellu.

„De multe ori uit că mama a murit”

Au trecut 6 ani de când Ionela Prodan s-a stins din viață, însă fiica ei, Anamaria Prodan, îi păstrează amintirea vie în sufletul ei. Impresara are pe noptieră poza cu mama ei, iar atunci când are nevoie de un sfat se gândește la ea.

„Părinții își veghează întotdeauna copiii. Și în viață, și dincolo de ea. Este o legătură atât de puternică… de multe ori uit că mama a murit. Vorbesc cu ea mereu. Tabloul ei mare este în fața mea mereu. Pe noptiera patului meu. Orice vreau să fac, doar o întreb… și dimineața când mă trezesc mereu iau deciziile bune. Știu că sunt lângă mine nonstop și mama, și tatăl meu”, a mărturisit Anamaria Prodan pentru playtech.ro.

Cine a fost Ionela Prodan

Ionela Prodan s-a născut pe 6 octombrie 1947 și a fost o solistă de muzică populară din Oltenia, precum și mama jurnalistei și impresarei de fotbal Anamaria Prodan. De-a lungul timpului, a devenit una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară. A interpretat cântece și în duet cu Ion Dolănescu.

Ionela Prodan a absolvit două facultăți la Universitatea din Craiova: Istorie – Geografie şi Istorie – Filosofie. La Ediţia a II-a a Festivalului „Maria Tănase“ din Craiova (1970), cântăreața a primit Marele Premiu al festivalului. Acolo l-a cunoscut pe marele folclorist prof. Hari Brauner, căruia i-a datorat foarte mult din cariera sa de artist interpret al cântecului popular. Fostul președinte al României Ion Iliescu i-a conferit artistei Ionela Prodan, pe 29 noiembrie 2002, Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”.

Printre albumele memorabile ale interpretei de muzică populară, cele mai importante sunt: „Astă seară-i seară mare”, „Păpușile harnice în grădină”, „O viață de cântec”, „Asta-i viața, n-ai ce-i face”. În perioada 2001 – 2004, a coordonat în cadrul Ministerului Culturii promovarea culturii tradiţionale. În anul 2003 i s-a decernat Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, de către preşedintele României. Cântăreața Ionela Prodan a ascuns o mare durere din copilăria sa. Aceasta nu și-a cunoscut niciodată tatăl, care a murit cu două luni înainte ca ea să vină pe lume.

