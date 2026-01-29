Eva l-a provocat direct pe tatăl său să recunoască dacă ar merge sau nu la un reality show de aventură. Discuția lor a fost una care a stârnit amuzamentul și curiozitatea tuturor.

Eva Măruță: „Tu și Ciucă. Pentru că mama e la Românii au talent, cu concertele și nu cred că ar avea timp. Să mergi, nu știu… la Desafio Aventura. Să mergi acolo, în Thailanda, sau la Asia Express, oriunde. Să mergi așa, într-o aventură. Ai accepta?”

Cătălin Măruță: „Dacă aș accepta… nu știu ce să-ți zic, Eva. În primul rând, eu nu sunt așa sportiv precum Ciucă. Ciucă ar fi foarte bun și la Desafio.”

Eva Măruță: „Vrei să spui că tu n-ai fi bun?”

Cătălin Măruță: „La unele show-uri n-aș fi bun. La unele aș fi bun.”

Eva Măruță: „Unde ai fi bun?”

Cătălin Măruță: „Tu unde vrei să ajungi, mă? Unde vrei să ajungi?”

Eva Măruță: „Să mergi și tu undeva cu mama la Asia Express, la Desafio, la Power Couple. Undeva să mergi și tu. Uite, la Power Couple chiar puteți merge, că sunteți couple. Și aveți power împreună. Power couple.”

Cătălin Măruță și Andra, soția saIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Andra Măruță: „Avem doar couple, nu și power. Doar tati are. Mami nu e pentru…”

Eva Măruță: „Deci nu sunteți făcuți ca să mergeți în Thailanda sau oriunde, nu?”

Andra și Cătălin Măruță: „În vacanță doar. Doar în vacanță.”

Cătălin Măruță: „Păi tu îți imaginezi că dacă eu m-aș duce cu maică-ta la un… Doar pentru experiență! Nu contează că te faci de rușine sau ceva. Oamenii înțeleg că ai 48 de ani și că nu poți să faci mult efort. Înțeleg oamenii. Vârsta mamei nu o spun, că poate se supără.”

Cătălin Măruță: „Mama ta face 40 de ani anul ăsta. Dar nu arată de 40 de ani. Arată foarte bine.”

Eva Măruță: „De cât arată?”

Cătălin Măruță: „Mama ta arată de 25 de ani.”

Eva Măruță: „Ia uite, mamă, ce compliment ți-a făcut. Foarte frumos, nu? Tati, de câți ani arată?”

Andra Măruță: „Tata? De 30 de ani. La vârsta la care s-a însurat.”

Cătălin Măruță: „Vezi? Maică-ta mă vede exact ca în prima zi, când ne-am căsătorit.”

Cătălin Măruță: „Ideea e că dacă m-aș duce cu maică-ta la un reality show din ăsta, cum ai zis tu mai devreme, cred că ne-am certa foarte tare. Pentru că suntem amândoi încăpățânați și pentru că ea e mai fricoasă.”

Eva Măruță: „Dar nu contează că ați fi eliminați primii. Doar pentru experiență. Ai merge? Pentru că toți știm că ați fi eliminați primii.”

Cătălin Măruță: „Cum adică am fi eliminați primii dacă am merge la un show? Păi nu, ar fi foarte complicat, îți dai seama. Deci nu. Ar fi foarte complicat. Am învățat că nu trebuie să mai zici «nu» niciodată. Dar ce pot să-ți spun este că o să facem întotdeauna lucruri firești și normale.”

Eva Măruță: „Dar nu v-ați gândit vreodată, înainte să mă aveți pe mine și pe David, să mergeți la un show de genul ăsta?”

Cătălin Măruță: „Nu cred că erau pe atunci show-uri de genul ăsta”.

