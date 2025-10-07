Două ore de râs continuu, glume noi, autoironie și un public care a reacționat la fiecare punchline, așa arată o seară care s-a încheiat cu aplauze și râsete în cor. Pe scenă au urcat Vlad Oprea (opener), Serghei și Anisia Gafton (middle acts), urmați de Radu Bucălae, Nelu Cortea și Cătălin Bordea, headlinerii serii.

Urmează un nou show pe 7 octombrie 2025

„Am fost mega stresat, dar a fost super tare! Materialul e nou, așa că au mai fost niște mici hâcuri… Dar oamenii au fost excepționali! Nu știu cum i-am făcut eu pe ei să se simtă, dar ei m-au făcut pe mine să mă simt incredibil. De obicei, al doilea show iese și mai bine decât primul, o să fim mai relaxați, cu energie proaspătă. Și o să fie scandalos, frate”, a spus Nelu Cortea.

Emoțiile au fost uriașe și pentru ceilalți artiști care au urcat pe scenă cu material nou. Publicul le-a oferit exact ce aveau nevoie: energie, reacții și un val de entuziasm care i-a făcut să se simtă fantastic.

„A fost extraordinar! Mult mai tare decât ne așteptam. Oamenii au reacționat genial! Eu aveam o mică teamă că o să se cringe la unele glume mai scandaloase, dar dimpotrivă, au știut exact unde au venit și au râs din toată inima. Cu siguranță o să povestească mai departe. Iar în seara asta cred că o să iasă și mai tare, pentru că deja ne-am obișnuit cu sala. Ăsta e avantajul când faci Sala Palatului două seri la rând: prima e de reglaj, iar a doua… o să leșine lumea de râs”, a adăugat Radu Bucălae.

Cătălin Bordea, al treilea an la rând pe scena Sălii Palatului din București

Deși se află pentru al treilea an la rând pe scena Sălii Palatului, în fața a mii de oameni, Cătălin Bordea a avut emoții ca în prima zi. Energia publicului l-a cucerit complet, iar acum abia așteaptă să repete experiența și în această seară.

„A fost o seară foarte mișto. Oamenii au râs din tot sufletul, s-a simțit energia aia bună de la primele minute. E fix genul de public care îți amintește de ce faci meseria asta. Abia aștept și seara a doua. Dacă e măcar la fel, e perfect”, a încheiat Cătălin Bordea.

Pe 7 octombrie 2025, Nelu Cortea, Cătălin Bordea și Radu Bucălae revin pe scena Sălii Palatului, dar cu un line-up complet nou înaintea lor. Show-ul e deschis de Mădălina Mihai, iar Gabriel Gherghe și Edi Vacariu completează seara în postura de middle acts, promițând un nou val de energie și umor.