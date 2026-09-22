Mirela Retegan, dezvăluiri despre Valerie Lungu după experiența Asia Express: „Sper să nu se supere pe mine”

Mirela Retegan a vorbit deschis despre Valerie Lungu după o discuție purtată la Asia Express. Ce a descoperit fondatoarea Gașca Zurli despre creatoarea de conținut.

Experiența din cadrul show-ului Asia Express scoate la iveală nu doar limitele fizice ale concurenților, ci și povești de viață ferite de ochii publicului. Aflată pe traseu alături de fiica sa, Maya, Mirela Retegan a avut ocazia să o cunoască de aproape pe Valerie Lungu, care a participat în emisiune alături de partenerul ei, Alex.

Deși fondatoarea proiectului „Gașca Zurli” mărturisește că nu o cunoștea pe influenceriță înainte de această competiție, o discuție sinceră purtată în culise i-a schimbat complet perspectiva asupra ei.

Mirela Retegan, despre Valerie Lungu: „Așa am aflat despre luptele ei de a fi acceptată, iubită"

Mirela Retegan a povestit cum, după o probă solicitantă desfășurată în China, cele două echipe au petrecut câteva ore împreună, așteptând sosirea celorlalți concurenți. Așezate pe iarbă într-un parc, au început să discute deschis, moment în care Mirela Retegan a înțeles motivele din spatele dorinței uriașe a tinerei de a fi mereu pe primul loc.

„Cu riscul că unii oameni vor înțelege greșit demersul meu, aleg să vă povestesc asta. După prima amuletă din China, în care eu am fost varză și Valerie foarte bună, am așteptat toți patru (eu, Maya, Valerie și Alex) câteva ore până să vină celelalte echipe. Ne-am așezat pe iarbă în parc și am povestit. Eu nu i-am cunoscut, habar nu aveam cine sunt, până aici. Nu m-am uitat la „Bravo, ai stil”, așa că am căzut ca musca în lapte în povestea asta. Dar, văzând-o pe Valerie cum e, m-am gândit că trebuie să fie ceva mai mult în spatele acestei lupte.

O vedeam ca pe un boxer la categoria muscă, veșnic în ring, cu pumnii strânși, luptându-se cu un adversar. Eram sigură că a fost un copil la care nu a ajuns iubirea. Poate adulții din viața ei au încercat să i-o dea, dar sigur la ea nu a ajuns. Prea vrea ea să demonstreze”, a mărturisit Mirela Retegan pe rețelele de socializare.

Mirela Retegan: "Sper să nu se supere pe mine că am împărtășit acel moment"

Dialogul din parc i-a dezvăluit Mirelei Retegan dificultățile prin care a trecut Valerie Lungu de-a lungul anilor, dar și motivele pentru care își dorește victoria cu orice preț.

„Așa am aflat despre luptele ei de a fi acceptată, iubită, dorită, despre nevoia de a aparține, despre disperarea care se naște când știi că singurul om pe care poți să te bazezi ești tu. Despre responsabilități prea mari puse pe umeri atât de mici. Despre lipsa oamenilor ancoră din viața ei.

Când copiii te resping pentru neajunsuri fizice, când adulții din viața ta nu te văd, nu te aud, începi să țipi. Și să lovești. Și nu precupețești niciun efort ca să reușești. Cele mai fericite momente din viața ta sunt când ești primul”, a adăugat fondatoarea proiectului Gașca Zurli.

În ciuda faptului că nu susține deciziile pe care Valerie Lungu le-a luat în timpul probelor, Mirela Retegan pune accent pe empatie și înțelegere, îndemnând publicul să privească dincolo de aparențe.

„Nu e ușor de dus, Valerie. Au fost multe momente în care nu mi-a plăcut felul ei de a rezolva o situație. Nu susțin și nu promovez modul în care alege, de multe ori, să acționeze. Dar pot să înțeleg. Pot să-i înțeleg lupta, nevoia, frica. Ea vrea să câștige. Orice și de fiecare dată. Să fie prima. Și-a antrenat abilitățile și a făcut din determinarea și încrâncenarea ei, cele mai puternice arme.

Știu că, dacă noi, oamenii, am încerca să înțelegem din ce frică acționează cel din fața noastră, am avea o perspectivă mai sănătoasă și poate lumea ar fi mai bună.