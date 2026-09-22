Franța accelerează dezvoltarea Rafale F5, un nou standard al aeronavei de luptă, pregătit să redefinească superioritatea aeriană.

Agenția Franceză de Achiziții pentru Apărare (DGA) a alocat 3 miliarde de euro pentru acest proiect, care include tehnologii avansate precum senzori de ultimă generație, un motor mai puternic și utilizarea inteligenței artificiale. „Este o aeronavă nouă; ar fi trebuit chiar să o numim altfel!”, a declarat generalul Bellanger, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și Spațiale, citat de Les Echos.

Noul Super Rafale promite performanțe tehnologice superioare modelului F-35

„Super Rafale”, cum este supranumit de Eric Trappier, șeful Dassault, promite performanțe superioare modelelor concurente, precum F-35, J-20 sau SU-57. „Certitudinea mea este că atingem un nivel de avansare superior celui al concurenților noștri”, a afirmat Trappier.

La baza acestui progres se află „Ucigașul Tăcut”, un sistem capabil să detecteze și să neutralizeze țintele fără a fi detectat. Tehnologia sa avansată în infraroșu poate localiza aeronave stealth la distanțe mari, utilizând emisia de căldură a acestora, indiferent de capacitățile lor de camuflaj radar.

Sistemul optic avansat detectează țintele de la mare distanță fără a fi interceptat

Potrivit lui Arvind Badrinath, director al programelor de luptă aeriană la DGA, sistemul optic al F5 va avea o performanță fără precedent în detectarea țintelor la distanță, fără a emite unde detectabile.

„Noul senzor optic va avea o astfel de performanță încât, în opinia noastră, nu va avea echivalent cu ceea ce există de cealaltă parte”, a subliniat acesta. Dezvoltarea acestui standard este accelerată, primele zboruri fiind programate să aibă loc anul viitor, iar finalizarea proiectului este prevăzută pentru 2030.

Rafale, Dassault Aviation

Inteligența artificială și noul motor T-REX cresc agilitatea avionului Rafale F5

Pe lângă senzorii inovatori, Rafale F5 va dispune de un radar cu matrice scanată electronic, îmbunătățit prin inteligență artificială. Acesta va oferi o rază de acțiune extinsă și o capacitate sporită de identificare a țintelor cu semnătură redusă. În domeniul defensiv, aeronava va adopta un sistem complet digital pentru detectare, bruiaj și momeală, ceea ce va crește semnificativ agilitatea tactică.

Motorul T-REX, cu o forță de tracțiune cu 20% mai mare față de modelul actual, asigură o performanță îmbunătățită, iar un nou sistem de navigație inerțială de înaltă precizie va îmbunătăți semnificativ poziționarea. În plus, sistemul de legătură de date va utiliza o tehnologie inovatoare, rezistentă la bruiaj și extrem de rapidă.

Franța urmărește supremația aeriană la nivel global

Într-un context geopolitic tot mai tensionat, Rafale F5 răspunde atât nevoilor de menținere a superiorității aeriene, cât și cerințelor de descurajare nucleară prin utilizarea noii rachete ASN4G. Potrivit Les Echos, dezvoltarea acestui standard avansat vine pe fondul eșecului programului SCAF. În plus, Franța finanțează integral proiectul, dar este deschisă parteneriatelor cu alte țări interesate, cum ar fi Emiratele Arabe Unite.