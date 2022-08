Ce afacere a avut Dan Capatos înainte de a fi prezentator TV. „Erau ilegale. Am avut doi ani, cu un prieten foarte bun”

Dan Capatos a declarat că a avut o agenție de detectivi particulari, care, la acea vreme, era ilegală la noi în țară. Acesta a recunoscut că lucra numai cu clienți străini.

„Ceea ce nu ați găsit voi probabil în nicio documentare este că eu am avut agenție de detectivi particulari atunci când erau ilegale. Am avut doi ani, cu un prieten foarte bun. Lucram numai pe cazuri externe și am prins câteva cazuri grave rău. Nu aveai voie, nu era legal în România.

(clienții, n.r.) Erau străini care erau combinați cu românce, iar ele îi înșelau. Noi nu puteam avea firmă de detectivi particulari și atunci încasam prin Western Union”, a dezvăluit Dan Capatos, potrivit cancan.ro.

Dan Capatos a susținut că a închis afacerea în momentul în care activitatea pe care o presta a intrat în legalitate.

„Am închis-o (firma de detectivi particulari, n.r.) în momentul în care a devenit legală. Pentru că toți polițiștii și toți ăștia… este exact cum se spunea la un moment dat, că dacă s-ar da legea prostituției în România, ar apărea a doua zi felinarele roșii pe stradă.

Era totul pregătit. (…) Ei știau că urmează să se dea legea. Sunt oameni care au lucrat în servicii, în poliție, aveau toată tehnica pregătită”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.

