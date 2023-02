Cunoscut ca Micutzu, comediantul Cosmin Nedelcu este cunoscut și pentru rolurile din filmele de lungmetraj „Teambuilding” și „Taximetriști”. Continuă să facă stand-up și spoturi publicitare. Focșăneanul are 36 de ani și a mărturisit că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Pe plan profesional și financiar.

„Domnu Micutzu”

Artistul a fost chestionat de către Denise Rifai în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, la Kanal D, dacă are de gând să-și schimbe numele de scenă. „Am făcut un soi de schimbare, când am lansat proiectul MCN – Micutzu Cosmin Nedelcu. Uneori, sunt apelat cu «Domnu Micutzu», deja a început să mi se spună așa”, a relatat actorul.

„Mă simțeam ca o doamnă profesoară”

În cadrul interviului-maraton, Micutzu a fost întrebat și despre look-ul său. „În mintea mea, barba mă face mai atrăgător. Adică eu îmi zic când mă văd pe mine: «Mă, ești bine!». Am jucat într-un film la Nae Caranfil, a trebuit să nu am barbă, dar purtam cercei în acea perioadă. Adrian Nicolae făcea mișto de mine. Când am ajuns seara acasă, m-am uitat la mine în oglindă. M-am simțit ca o doamnă profesoară care ajunge acasă după o zi lungă, m-am întristat mult și de atunci nu am mai purtat cercei. Un bărbat trebuie să fie și fioros”, a mărturisit Micutzu.

De la Albă ca zăpada la zacuscă

Actorul a dezvăluit ce ar schimba la el: „Încă nu mă simt bine în pielea mea. Asta ar fi o chestie, cu greutatea, tot încerc să o modific de ceva timp. Nu să slăbesc să fiu un fel de Bordea (n.red Cătălin Bordea, actor de stand-up). Mi-aș dori să mai slăbesc, dar și să fiu un bărbat capabil să trag un camion! Tot lucrez la asta, încerc să devin cea mai bună variantă a mea”, a povestit actorul.

„Apoi, ar trebui să mai lucrez la temperament, de exemplu. Eu nu prea mă mint și, dacă mă mint, e chestia asta cu mâncarea. La mâncare mă înșel”, a adăugat acesta. A spus și care sunt mâncărurile la care nu rezistă: „Prăjitura «Albă ca zăpada», făcută de mamaia mea, este senzațională. Sper să-i iasă mulți ani de acum încolo. Și mai e cozonacul, de sărbători, dar mai amân momentul. Mai îmi place zacusca, toamna, când n-am nimic de mâncare prin casă. Tot timpul e acolo, pentru mine”, a explicat el.

„Mă las «agățat» de femei”

Denise Rifai a fost curioasă să afle cum curtează Micutzu o femeie. „N-am replici de «agățat». Habar n-am să o fac. Nu știu, dar femeile mă ajută. Mă las «agățat». Eu sunt neajutorat și cineva mă ajută, mă ia de mână”. Jurnalista a plusat și a vrut să vadă cum este fața neajutorată a actorului, iar acesta i-a făcut pe plac. Femeia a închis subiectul, amuzată: „Eu n-o să vă iau de mână!”.

