În fiecare dimineață, Elena Gheorghe bea un pahar de apă plată cu lămâie, pe stomacul gol, apoi mai bea un smoothie din țelină. Artista a dezvăluit că această băutură a ajutat-o cu refluxul gastric, afecțiune de care suferea de mai mult timp. De asemenea, ea a spus și ce alte beneficii mai are smoothie-ul de țelină.

„Dimineața mea începe cu un pahar de apă cu lămâie pe care o beau pe stomacul gol, apoi mă răsfăț cu alimentul meu favorit din meniu. Este vorba despre un smoothie din țelină care m-a ajutat enorm cu refluxul gastric, o afectiune ce mi-a dat mari bătăi de cap și, în plus, sucul îmi dă multă energie, iar sistemul meu imunitar este mai puternic. Sucul de țelină este, după cum se știe, o porție de sănătate curată. S-a constatat că vindecă acneea, reduce balonarea, ajută la menținerea greutății și a unui sistem digestiv sănătos și, mai mult decât atât, este un adjuvant în tratarea eczemelor și pzoriazisului. Ziua mea incepe, invariabil, cu poțiunea despre care v-am povestit”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!.

20 de croitorese au lucrat pentru ținutele de la concertul Elenei Gheorghe

Marți, 24 mai, Elena Gheorghe a avut concert la Sala Palatului, iar sala a fost plină. Artista a făcut spectacol pe scenă și a cântat alături de artiști mari. Concertul s-a numit „Armâna mea”, iar Elena a cântat muzică machedonească.

„Surpriza după pandemie este aceea că putem face concertul, fără restrictii și într-o viața normală! Aceasta este supriza de care ar trebui să ne bucurăm cu toții: libertatea și sănătatea! Primul concert a fost dedicat bunicii mele, care m-a făcut să îndrăgesc muzica și limba machedonească, iar spectacolul din acest an îl dedic tututor oamenilor care vor fi prezenți acolo, pentru că mulți dintre ei și-au dorit atât de mult să vină, încât n-au renunțat la biletele cumpărate în urmă cu doi ani”, a mărturisit Elena Gheorghe.

Pentru ținutele pe care le-a purtat la concertul de la Sala Palatului au lucrat 20 de croitorese. Rochiile purtate de vedetă au fost cusute manual, iar aparițiile sale au fost pe placul publicului.

„Ținutele pe care le-am purtat în primul spectacol, au fost extrem de apreciate și am fost felicitată în repetate rânduri pentru vestimentația de pe scenă, ceea ce înseamnă că, de la an la an, trebuia sa vin cu ceva spectaculos, creativ și nemaiîntâlnit. Și m-am conformat , evident. Lucrăm de peste 3 luni alături de Ana Radu, care îmi este și prietenă și căreia vreau să-i mulțumesc pentru tot efortul depus. S-a lucrat ore în șir, cel puțin în ultima perioadă, peste 20 de croitorese au cusut manual și au realizat ținute spectaculoase. Natalia Cicone, o altă colaboratoare a acestui show, a realizat o ținută pictată manual și cu foițe de aur!”, a declarat artista pentru sursa mai sus menționată.

