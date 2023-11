În vârstă de 40 de ani, Alina Pușcaș s-a mândrit mereu cu silueta ei. În ultima perioadă, vedeta nu a mai avut grijă la alimentația ei, a mâncat tot ce și-a dorit, așa că s-a îngrășat câteva kilograme. Imediat a luat atitudine, iar ieri a început dieta 333.

Primele 3 zile mănâncă numai orez. „Am ajuns acasă și e cazul să mă apuc de un fel de cină. Eu sunt cu orezul meu, am revenit la dieta mea 333, orezul meu cu chilli și vecina mea, Melissa, (n.r. fiica ei), mănâncă pulpițe de pui care miros atât de bine. Orezul meu nu are vreun gust, dar aia e. Aștept ca în următoarele zile să slăbesc multe kilograme, sper eu”, a explicat vedeta, care ține și fasting sau postul intermitent, care presupune alternarerea între perioadele în care mănânci și cele în care nu.

Cum s-a îngrășat Alina Pușcaș: „N-am făcut altceva decât să mănânc cam tot ce mi-am dorit, și am băut și multă șampanie”

„Deci am început și partea de fasting și dieta. 2 în 1. N-am mai făcut asta niciodată, dar astăzi sunt pornită. Nu știu ce m-am motivat, căci m-am enervat în weekend pentru că mi-am dat seama că de o săptămână n-am făcut altceva decât să mănânc cam tot ce mi-am dorit, și am băut și multă șampanie, nu multă, dar în fiecare zi, ceea ce nu a fost tocmai bine. S-a văzut imediat.

Recomandări Cod roșu de Bojdeucă. Ne-am șters trecutul cu fonduri europene

Așa că m-am hotărât astăzi să încep, e luni, deci am început…m-am hotărât să încep în forță. Culmea e că deși am avut prima masă acum, la 5 și jumătate, după acest mic bol de orez fiert cu niște piper și chilli m-am săturat. Foarte repede m-am săturat! O să mai beau și niște apă și mai am voie într-un interval de trei ore să mai mănânc o dată orez, dacă vreau. Și cam atât! Și până mâine mai beau apă și ceaiuri, dar neîndulcite.

Dieta aceasta e una la care am reacționat foarte rapid și foarte bine, chiar și prima oară când am făcut-o, când eram în pandemie. Au testat-o multe persoane și au fost încântate”, a explicat ea pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ce presupune dieta 333 a Alinei Pușcaș

Acum ceva vreme, în pandemie, Alina Pușcaș a spus cum slăbește. „Dieta am primit-o de la Monica Anghel, ce o face alternativ cu alte diete de ani de zile. Este evident, dieta primită de la cineva care lucrează cu ea pe partea de greutate de ani de zile. Nu am inventat-o eu! Mi-a dat rezultate excelente, m-am simțit la fel, analizele pe care le fac obligatoriu de câteva zile, sunt perfecte”, a transmis Alina Pușcaș în mediul online, acum ceva vreme în urmă, potrivit Fanatik.

Recomandări CUM TE VINDECI. „Sentimentul de a pierde era extraordinar”. Poveștile oamenilor dependenți de jocuri de noroc, spuse chiar de către ei

trei zile orez fiert

trei zile legume fierte la grătar sau legume crude în salate

3 zile fructe de orice fel

apoi reluați acest ciclu până ajungeți la cele 14 zile

aveți voie cafea dimineața, dar fără zahăr și lapte. De asemenea, și sportul este foarte important.

Urmărește-ne pe Google News