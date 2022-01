Pe toată perioada sarcinii, Roxana Vancea a avut o alimentație corectă și a făcut sport până când medicul i-a permis. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar ea este topită după micuț. Are o siluetă de invidiat, iar pentru ea a muncit extrem de mult. Deși nu s-a îngrășat foarte mult pe perioada celor 9 luni de sarcină și a revenit imediat la silueta sa, Roxana Vancea ține o dietă acum și mănâncă tot ceea ce i-a recomandat pediatrul.

Vedeta a scos mai multe alimente din meniul zilnic, asta după ce a stat de vorbă cu un specialist. Roxana Vancea a mărturisit că bea mai multe ceaiuri pentru stimularea lactației.

„Eu mănânc ce mi-a dat pediatrul. M-a pus să scot foarte multe alimente, orice aliment care balonează, broccoli, conopidă, varză, fasole, orice factor alergen, alune, căpșuni, citrice. Da, am o listă foarte mare. Beau ceaiuri, ceaiuri de fenicul, de anason, pentru stimularea lactației”, a mai spus Roxana Vancea la Kanal D.

Roxana Vancea: „Țipă, nu plânge, țipă”

Invitată în emisiunea „Teo Show” alături de iubitul ei, fosta asistentă TV a dezvăluit că fiul ei, Zian, este foarte cuminte. Soțul Roxanei Vancea mai are un băiețel dintr-o relație anterioară, iar băiețelul este foarte încântat că mai are un frățior.

„E un copil cuminte, chiar e un copil cuminte atunci când nu îl doare nimic e sfânt, dar când îl doare ceva, nu știu de unde are plămâni aia… țipă, nu plânge, țipă… E perioada asta cu colicile, din păcate, el a făcut asta după o săptămână și încă îl țin. Are nouă săptămâni. Mai avem un pic, până la trei luni am înțeles că îl țin”, a spus Roxana Vancea despre micuțul Zian.

