Andreea Ibacka și Cabral s-au căsătorit în anul 2011, iar de atunci sunt de nedespărțit. Pentru mulți, cei doi reprezintă un exemplu și sunt extrem de iubiți de fani. Între prezentatorul de la PRO TV și soția sa există și o diferență de vârstă semnificativă. El are 46 de ani, în timp ce partenera sa are 38.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Deși pare cuplul perfect, care nu se ceartă niciodată, Cabral a mărturisit că și în căsnicia lui mai există momente tensionate. Chiar dacă există o diferență de 8 ani între ei, soțul Andreei Ibacka spune că nu a fost niciodată acest aspect un impediment în relația lor.

„Așa e nefasta, nu scapă vreo ocazie să te facă de toată ocara… La mine n-a fost nicio criză, am trăit întotdeauna fiind conștient că nu știu când se termină ața. Nu știu câte zile am, așa că am încercat în viață să fac toate lucrurile pe care oamenii se bazau să le fac… dar să am grijă să și trăiesc, între timp. Am avut pasiuni pentru diverse hobby-uri, le-am consumat. Am vrut să sar cu parașuta – am sărit! Am vrut să fac enduro, paragliding, sailing și kite – am făcut! Ne-am făcut echipă de curse, Bad Petunia, suntem constant pe podium. Merg pe moto. (zâmbește) Știi cum e… îți plătești și ratele, mai mănânci și câte un ecler.

Recomandări Politolog rus: „Aș bombarda România, nu Polonia. Știți de ce?” Declarațiile făcute la televiziunea de stat a Moscovei

„Suntem doi oameni care fac greșeli, dar care încă găsesc resurse să repare greșelile”

Andreea și Cabral Ibacka formează un cuplu de 15 ani și s-au cunoscut pe platoul de filmare de la telenovela românească „Inimă de țigan”. Actrița nu a fost prea impresionată atunci de vedeta de la PRO TV și consideră nu tocmai bune glumele lui.

Ca în orice familie, între Andreea Ibacka și Cabral mai există neînțelegeri, însă important este că reușesc să treacă imediat peste orice supărare.

„Nu suntem un exemplu. Și n-ar trebui să fim. Pentru nimeni. Suntem doi oameni care fac greșeli, dar care încă găsesc resurse să repare greșelile. Poate de-afară am putea părea, pentru câțiva, din când în când, perfecți. Ei bine, suntem departe de așa ceva. În 15 ani am învățat cum să facem treburile așa cum ar trebui. Și tot greșit ne ies, deseori. Deci… nu te lua după noi, nu e pont”, a declarat Cabral pentru sursa mai sus-menționată.

Cabral a făcut multe sacrificii pentru carieră

Prezentatorul emisiunii „Săriți de pe fix” a fost întrebat ce compromisuri sau sacrificii a făcut pentru cariera sa. Cabral spune că a pierdut multe momente frumoase, pentru că trebuia să fie la filmări.

Recomandări Ciolacu și Zelenski au vorbit ceva, Ucraina se pregătește de altceva: cum arată manualele de limba și literatura „moldovenească” ce vor fi tipărite pentru copiii români din Odesa

„Compromisuri… nu cred. De sacrificat am sacrificat multe. Mai ales timpul. E o meserie care cere de la tine concentrare, disciplină, energie și timp, mult timp. Așa, de-afară, pare o joacă, pare o plimbare-n parc. Dar tu vezi camera, îți vezi invitații, ții povestea în minte, îți auzi și producătorul în cască, o parte din creier analizează critic produsul complet, ca să-ți dai seama cât este de interesant pentru cei de acasă, analizezi și cum se comportă colegii de pe platou, ei sunt un barometru foarte bun – ca să estimezi dacă ce simți tu concordă cu ce se întâmplă real. Și în timpul ăsta pui întrebări, faci poantele, dai dinamică întregii întâmplări. Nu că e greu, dar cere de la tine… tot.”