Vedeta a povestit pentru revista VIVA! că vrea să revină cât mai curând la TV, dar nu are vești noi. Emisiunea pe care o prezenta e în pauză, iar ea așteasptă noi provocări – evident, tot la Kanal D.

”Sper cât de curând. Deocamdată nu am vești pentru voi, însă în momentul în care o să am cu siguranță o să vă spun. Suntem în pauză cu competiția Bravo, ai stil, pentru că este un format ce presupune un format pe an, sezonul de primăvară, Atunci așteptăm cu brațele deschise sezonul de primăvară.

Ilinca Vandici si Zian, băiețelul ei

Nu vreau să schimb nimic în ceea ce privește nici viața mea personală, nici cea profesională. Cred că mi-am găsit locul, cred că mi-am găsit liniștea, echilibrul, am oameni care mă apreciază, oameni care îmi apreciază munca și mă simt ca acasă și la muncă.

Ceea ce e foarte important, mă duc cu toată dragostea, pentru că suntem cu adevărat o familie!

Suntem cu adevărat o familie și astă mă bucură, pentru că am căutat-o mult. Am cam făcut turul televiziunilor și am tot căutat locul în care să simt că sunt ca acasă. Și iată că am găsit și le mulțumesc pentru tot suportul pe care mi-l acordă”, a spus Ilinca Vandici exclusiv pentru VIVA!.

