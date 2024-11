Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar: din 17 noiembrie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, unde o nouă miză surprinzătoare îi va provoca să se întreacă în adevărate demonstrații de forță la bancurile de lucru.

Camera Chefilor este, de asemenea, unul dintre spațiile unde concurența dintre jurați se va simți din plin. Pe lângă tensiunea competiției, fiecare Chef întâmpină, însă, și provocări personale în pauzele filmărilor. Astfel, Chef Orlando Zaharia mărturisește că, în ciuda stresului dinaintea și după bătăliile pentru amulete, scurtele pauze de filmare din fiecare zi sunt momentele care i-au adus unele dintre cele mai inspirate idei pentru business-ul său.

„De multe ori, în aceste pauze trebuie să mă ocup și de compania pe care o conduc. Richard, Alex și Ștefan s-au obișnuit să mă mai vadă cu laptopul deschis în Camera Chefilor – urmăresc să văd ce se întâmplă cu bugetele, răspund la mailuri și pot fi, uneori, și un fel de bucătar remote. După micul dejun, de exemplu, verific ce se întâmplă în operațiunea pe care eu o manageriez pe toată Europa de est pentru compania Yarzin Sella și sunt foarte mândru de asta. Noi livrăm mâncarea pentru unele dintre cele mai mari companii de High-Tech din lume și trebuie să ne asigurăm că se îndeplinesc toate standardele”, a dezvăluit Chef Orlando Zaharia.

„În momentul în care ești lider și vezi câți oameni așteaptă să le dai direcții și se bazează pe tine, simți că trebuie să fii prezent cu decizii responsabile. Tot în scurtele pauze de filmare am avut și unele dintre cele mai inspirate idei de rețete pentru celălalt business al meu – marele vis pe care am reușit să mi-l îndeplinesc, restaurantul Zmoke, inaugurat de curând. Acum testez rețetele constant chiar acolo. Așa că se pare că funcționez foarte bine sub presiune. Mă consum extraordinar la filmări, dar mă bucur să constat că toată acea adrenalină se transformă într-un motor care mă propulsează în tot ceea ce fac”, a adăugat Chef Orlando, care din 17 noiembrie va putea fi urmărit de telespectatori, alături de Chef Abou Zaki, Chef Sautner și Chef Popescu, în lupta pentru trofeul noului sezon Chefi la cuțite.

Cooking show-ul va fi difuzat în fiecare duminică de la ora 20:00 și luni, marți miercuri, de la 20:30.

