„Bogdan are ureche muzicală, are ritmul în el, nu are voce însă Ioana are și voce, doar că, sincer, nu am forțat zona asta. Ioana a făcut și balet, și gimnastică ritmică, ceea ce înseamnă tot zona asta artistică. Cumva, le-am întins o mână, dar nu i-am văzut înnebuniți, preocupați să facă asta cu plăcere. (…).

Cu Ioana m-am chinuit patru ani la balet, la Opera Română, la Circ, cât am fost director, a făcut acrobații aeriene, adică a încercat mai multe. Dar vezi că nu s-a creat o pasiune de care să nu se mai dezlipească și am zis că înseamnă nu ăsta îi este drumul. Iar cu fiul meu nici nu s-a pus problema. Nu putem fi toți artiști, trebuie să ne dezvoltăm și în alte domenii”, a spus Sanda Ladoși pentru revista Viva!

Sanda Ladoși a ținut să precizeze că relația cu Bogdan și Ioana nu este neapărat una mamă- prietenă și asta pentru că nu vrea ca aceștia să înțeleagă greșit.

„Mamă-prietenă e mult spus. Eu sunt tovarășul lor de viață, partener în hotărâri și sprijin în drumul lor. Prietenă… mi-e teamă să nu mă înțeleagă greșit și să nu mai fiu mamă. Încerc să fiu undeva la mijloc, am o mare deschidere către ei. Atât de mare, încât nu cred că există ceva ce să nu putem discuta, până la cel mai intim și poate straniu subiect, pe care alți părinți nu îndrăznesc să îl deschidă.

Nu am o problemă, indiferent de subiect. Copiii mei vin la mine să discute orice problemă existentă posibilă, nu am nicio treabă. Înțeleg și eu, și le-am transmis și lor, că mai sincer și mai dezinteresat, mai corect decât mine sau tatăl lor nu poate să le transmită nimeni mesajul, pentru că noi nu avem niciun interes meschin față de ei. (…)

Poate că nu îmi spun chiar tot, poate nici nu e bine, dar în proporție mare și zic că e bine. Copiii mei trebuie să înțeleagă că eu pot să îi ajut în orice situație. În primul rând, dezinteresat, doar spre binele lor. Cam asta e relația mea cu ei. Dar sunt și scorpie, deși e mult spus. Sunt fermă când avem lucruri serioase, probleme de disciplină, program de respectat și nu lipsim de la școală nemotivat, fără motive temeinice, doar așa că nu avem chef.

„Familia ta e cea mai importantă”

(…)Uneori e supărat pe mine pentru ce zic colegii. Pe mine nu mă interesează colegii tăi. Ei trebuie să înțeleagă că noi avem niște reguli în casă și tu nu îți duci viața cu colegii, ci cu familia ta, care este nucleul tău, care este suportul tău pe toate planurile. Familia ta e cea mai importantă, prietenii tăi sunt trecători în viața ta, familia rămâne.

Prietenii tăi, la necaz sunt primii care fug, familia rămâne lângă tine. Pune în balanță chestia asta! Asta fac de mici cu ei, e o luptă continuă, o luptă cu anturajul, iar eu încerc să-i imprim aceste valori. Acum înțelege asta și el. Și Ioana e înțeleaptă, chiar dacă e mai micuță. E fată și e foarte perspicace”, a povestit Sanda Ladoși pentru sursa citată.

