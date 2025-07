Recent, Gina Pistol a fost până la aeroport pentru a ridica un colet. La un moment dat, vedeta a avut nevoie urgentă la toaletă. A mers la cea mai apropiată, iar atunci când a intrat, a observat că doamna de la curățenie abia terminase de spălat pe jos. Vedeta și-a cerut scuze că va păși pe podeaua proaspăt spălată, însă totul a fost în zadar. Gina a povestit totul în mediul online.

„Am fost până la aeroport să iau un pachet de la cineva care urma să aterizeze și aveam nevoie la baie, foarte rău. Am căutat o toaletă, era destul de departe, am ajuns la toaletă, doamna de la curățenie tocmai terminase de spălat pe jos, se pregătea să bage mopul în găleată. M-am uitat la ea și am zis: Îmi cer scuze, dar trebuie să ajung urgent la toaletă și am intrat pe vârfuri, cumva pe lângă perete, să nu-i fac femeii mizerie pe unde a șters ea.

Am auzit ceva… nu știu, mă certa, zicea ceva, dar vorbea așa de sus și m-am întors și zic: Doamnă… mi-am cerut scuze și am mers pe vârfuri, ca să nu vă fac…, și chiar nu făcusem urme: Acum chiar mi se pare absurd să vă cer voie să merg la toaletă. Femeia când a văzut că sunt așa drăguță și în continuare sunt umilă m-a luat și mai tare.

Am intrat pe vârfuri, m-am uitat în urma mea, nu lăsasem mizerie, urme în urma pașilor mei și doamna vorbea foarte urât, nu mai era doamnă, se transformase”, a povestit Gina Pistol.

Deși și-a cerust scuze, femeia de serviciu nu s-a oprit și a continuat să vorbească urât, moment în care Gina Pistol a luat foc și a vorbit „pe limba doamnei”.

„Ceea ce nu știa doamna este că și eu sunt un pic cu capul, adică sunt și fată bună, dar pot fi și nebună. Și ce nu mai știa iar doamna este că am și crescut în Ferentari câțiva ani… și am zis… ei bine, e momentul! Am început să îi vorbesc pe aceeași limbă.

Din momentul ăla, femeia a tăcut din gură și a bătut în retragere Acum tot mie îmi pare rău că am sifonat-o pe doamnă și vă spun și cum aș fi fost eu, dacă eram doamna de la curățenie.

Deci dacă intra o persoană în toaleta în care tocmai terminasem de șters și care își cerea scuze și îmi arăta că mă vede, că-mi respectă munca aia pe care o fac, spuneam: Mergeți, doamnă, liniștită! Și mergeam cu mopul în urma ei.

Dar dacă venea altă persoană care mă și împingea și intra cu tupeu … atunci îi dădeam cu mopul peste ceafă. Ce să zic? Am învățat o lecție de-a lungul timpului, de când eram eu copil, că unor oameni trebuie să le vorbești pe limba lor, că bunul-simț, empatia și bunătatea sunt încă cool și mi se par că sunt esențiale”, a mai spus Gina Pistol în mediul online.