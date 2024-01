Simona Pătruleasa a declarat că fiica ei, Ingrid, are deja o rutină de frumusețe, însă vedeta are grijă ca micuța să nu depășească limitele, aflându-se, totuși, la o vârstă fragedă.

„Ingrid și-a făcut singură o rutină. Ei acum se inspiră din tot felul de lucruri! A început să își facă skincare, deși eu îi explic că e mult prea devreme! Încercăm cu moderație! Își curăță fața seara, își dă cu o cremă, cu un tratament pentru buze. Sunt mici lucruri pe care încerc să le moderez!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

La 12 ani e puțin cam devreme, dar influența Internetului strică uneori. Trebuie făcut totul cu moderație! Nu există așa ceva! E mult prea mică să meargă machiată la școală! Oricum, mi se pare exagerat în general. Fetele nu ar trebui să meargă machiate la școală! Școala este școală, mersul în oraș sau la discotecă este o altă problemă!

Nu, mi se pare un lucru total nepotrivit! La școală trebuie să mergi așa cum trebuie, fără machiaj, fără lucruri exagerate! A încercat și ea, și-a mai pus un rimel, un gloss. Ei încearcă, normal, acum trebuie să li se și permită! Nu, noi îi punem niște limite. Altfel, nu se poate! Fără limite și reguli nu putem funcționa”, a declarat Simona Pătruleasa pentru Ego.

Recomandări INTERVIU Scriitor turc, despre mecanismele politice de discreditare a presei: „Fie te omoară, fie te bagă în închisoare, fie te duc în instanță, fie te cumpără”

Trucul de beauty pe care Simona îl urmează

Simona Pătruleasa are aproape 49 de ani și se menține într-o formă de invidiat. Prezentatoarea de știri a dezvăluit care sunt secretele ei în materie de beauty și cum se menține în formă cu o alimentație echilibrată.

„Dimineața înainte să mă machiez, pentru că mă trezesc foarte devreme și când te trezești la 5-5:30 îți revii undeva pe la prânz cum trebuie, eu trebuie să-mi revin în timp record, pe la 6, țin la frigider niște patch-uri pe care le pun sub ochi 30 de minute în timp ce-mi beau cafeaua. O dată la două trei zile îmi fac un gomaj, iar de foarte multe ori îmi plimb pe față un cub de gheață, nu e tocmai plăcut, dar funcționează.

Eu nu am folosit creme decât foarte târziu, tocmai pentru că eu consideram că nu am nevoie. Mi se părea că mai mult pot să-mi distrug tenul decât să-l ajut. Cred că pe la 30 și ceva de ani am mers prima oară la cosmetică. Mi s-a părut înfiorător să stau atâtea ore acolo. N-am avut răbdare absolut deloc. Am zis că o să se repete peste un an, nu mai devreme. Unele persoane chiar simt nevoia să meargă lunar, eu nu. Am o cremă de noapte și folosesc cremă cu factor de protecție în fiecare zi. Nu ies fără rimel din casă, sunt dependentă de el, un gloss, nu foarte multe.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA. Putin, condamnat pe o scenă de teatru din Bulgaria, unde peste 30% din populație îl apreciază. „Mai devreme sau mai târziu, răul începe să se roadă din interior”

Eu am o trusă (n.red.: de make-up) foarte bine dotată datorită jobului. Eu de luni până vineri trebuie să mă machiez și atunci am o trusă foarte organizată și foarte bine dotată, cum spuneam. Sâmbăta și duminica nu simt nevoia de mai mult de rimel sau gloss”, spune Simona într-un interviu pentru Unica.

Urmărește-ne pe Google News