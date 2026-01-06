Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”

Antonia susține că un un medic a încercat să o convingă să își facă anumite intervenții la nivelul feței, dar nu s-a lăsat convinsă de propunerile primite și nu a trecut la fapte.

Partenera lui Alex Velea a întâmpinat probleme de sănătate și a trecut, într-o perioadă scurtă, prin trei intervenții chirurgicale, iar toate astea pentru o oerație la nivelul posteriorului.„Cu un an în urmă, un medic a încercat să mă convingă să-mi fac injecții în față pentru a ridica colțurile buzelor și pentru a adăuga fillere. Dar nu am fost niciodată atrasă de aspectul acela fals. Sunt sincer mândră de mine că am fost puternică și nu am cedat. În zilele noastre, unii medici te pot face să te simți extrem de nesigură prin „standardele” lor ideale de frumusețe, unde, puțin câte puțin, femeile ajung să arate la fel.

Da, știu că ține și de alegerea personală, pentru că există o anumită estetică tipică pe care mulți o urmează, dar…Aș fi putut ceda de foarte multe ori în viață. Fillerele pentru buze pot arăta frumos, mai plin, tentant. Dar am ales să nu o fac.

Dacă vreau un aspect mai plin, îmi conturez buzele mai accentuat și asta e suficient pentru mine. Urăsc felul în care majoritatea medicilor te fac să simți că nu ești niciodată suficientă”, a mărturisit Antonia pe o rețea de socializare.

Antonia și-a mărit posteriorul în urmă cu opt ani, dar în 2025 a trecut prin clipe cumplite. „Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere ca să am un fund mai bombat și am făcut infecție abia anul asta! Stupid girl, stupid decisions!

Sunt atât de fericită că, după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să mă vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă, și mai multă fericire. Promit!”, a scris Antonia pe rețelele de socializare. Mărturia ei a stârnit un val de reacții în mediul online, mulți fani apreciind curajul de a vorbi deschis despre o experiență dureroasă și despre riscurile reale ale intervențiilor estetice”, a spus Antonia.

