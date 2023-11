Sarah Dumitrescu e fata cea mică a Anamariei Prodan din mariajul cu Tibi Dumitrescu, fost baschetbalist. Tânăra calcă pe urmele tatălui ei, căci are o carieră în baschet, carieră pe care a început-o în America, dar o continuă acum, în România.

Ea e acum jucătoare la naționala de bachet a României, echipă cu care are mare succes. Despre succesul Sarei vorbește acum și Anamaria Prodan. Își laudă fiica, spune că acesta a ajuns celebră în domeniul ei: Este iubită de toată lumea și trăiesc cumva ceea ce a trăit mama când lumea spunea: uite-o pe Anamaria Prodan, e cu maică-sa”, a povestit Anamaria Prodan, conform wowbiz.ro.

Și a continuat: „Astăzi mi se întâmplă să merg în locuri în care toată lumea să spună: este și Sarah Prodan aici, poate vine și mama ei. Am remarcat că nu mai este fata Anamariei, nu ea este Sarah Prodan și toată lumea o cunoaște și știe cine este.

E baschetbalista, a lăsat o urmă și are identitatea ei. Cred că asta este cel mai important”, a mai povestit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, sfaturi prețioase pentru fiica ei

Impresara a avut grijă să ofere copiilor ei o educație aleasă și să se asigure că aceștia se vor descurca în viață indiferent de greutățile de care se lovesc. Sarah Dumitrescu a dezvăluit acum ceva vreme ce sfaturi prețioase a primit din partea mamei sale.

„Îmi văd părinții mai rar și rudele. Am două antrenamente pe zi și școală. Nu am timp de nimic altceva. Dar așa m-au crescut părinții mei. De când am plecat la «boarding school», de mică, mama mi-a spus așa «de azi ești pe cont propriu ajutată de mine, dar totuși pe cont propriu.

Te naști și mori singură și trebuie să te pregătești pentru ce e mai rău și greu în viață. Dar treci peste tot cu capul sus!». Mi-am însușit lecția, chiar dacă mi-a fost greu. Azi sunt puternică și mândră de mama și de frații mei.

De tatăl meu, care m-a ajutat enorm în cariera mea. Chiar și de Laurențiu, care mi-a fost ca un tată, până când a greșit enorm și a căzut în lumea aia urâtă, de care noi nu vrem să știm”, a explicat ea într-un interviu mai vechi pentru Fanatik.

Ce viață ducea Sarah Dumitrescu în America

Într-un interviu pentru click.ro, Sarah Dumitrescu a povestit cum era viața ei de sportiv, pe când locuia în America. A fost nevoită să renunțe la multe plăceri, chiar și în vacanțe merge destul de rar, abia când prinde câteva zile libere.

„Este viața pe care am ales-o conștientă fiind că trebuie să renunț la «tot ce e pământesc frumos». Pentru mine, baschetul e viața mea. De la 10 ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan.

Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă! Am câteva zile de vacanță pe an și le trăiesc la maxim.

Fără alcool (nu beau decât apă), fără nenorociri. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină”, a declarat tânăra baschetbalistă.