Ce i s-a întâmplat Cristinei Cioran când și-a vizitat fiica în spital. „Să sperăm că o să fie bine”

„Sunt, cum să zic, într-o perioadă foarte interesantă. Sunt sentimente, așa, un amalgam: și contradictorii, și de fericire, și de teamă, și de… nesiguranță.

Suntem, cumva, așa, foarte surprinși de ce ni se întâmplă și încercăm să fim cât se poate de pozitivi și să nu ne lăsăm cuprinși de emoțiile negative. Traversăm o perioadă diferită”, a declarat Cristina Cioran pentru viva.ro.

Ea a mai adăugat că fetița ei se simte bine, se recuperează, dar nu știe când o va putea lua acasă.

„Am o singură dorință: vreau ca fetița mea să fie bine și să pot să o iau acasă, cât mai repede. Lucru care, nu știu când se va întâmpla. Ea se recuperează, se recuperează foarte bine, am drept drept de vizită de două ori pe săptămână.

Din păcate, asta e situația. Ce să facem, oameni buni?! Traversăm o situație… N-am ce să fac, n-am ce să fac mai mult decât atât. De două ori pe săptămână, atât se poate, cu test COVID și cu aprobare de la managementul spitalului – o jumătate de oră”, a mai adăugat vedeta pentru aceeași sursă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De curând, Cristina Cioran și-a vizitat fetița și a simțit o emoție puternică, la fel și fetița ei, care rămâne în incubator și sub observația medicilor și în perioada următoare.

„Dacă ăsta este sacrificiul pe care eu trebuie să îl fac, pentru ca fetița mea să fie bine… Da! Ce să spun mai mult? Au grijă de ea, sunt extraordinari. Mai mult, nu putem decât să ne rugăm și să fim optimiști. (…)

Nu ai cum să stai liniștit, pentru că e parte din tine. Medicii nu-ți vor spune niciodată să stai relaxat, pentru că obligația lor este să fie corecți. Îți dau tot felul de pliante cu problemele pe care le pot întâmpina, cu ce probleme pot fi. Nu poți decât… cu Dumnezeu înainte!

Am fost în vizită, când am intrat, acolo, în salon, și am zis, fetița mea m-a auzit și a început aparatul să (n.r. – i-a crescut pulsul)… Să sperăm că o să fie… Suntem siguri că o să fie bine, dar e o strângere de inimă”, a spus, în încheiere, Cristina Cioran pentru revista VIVA!.

Citeşte şi:

CSM: cazuri în care procurorii români anchetează abuzuri sexuale asupra unor copii de 7 ani drept acte sexuale consimțite!

Poliția din Sibiu cere sursele Libertății, după ce jurnaliștii au publicat un film cu grătarul organizat în pandemie, în curtea școlii de poliție

Cătălin Chirilă și Victor Mihalachi, pe locul 5 în finala canoe dublu 1.000 de metri de la JO 2020

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani primește Monica Gabor după divorțul de Mr. Pink. Surpriză colosală, nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro O adolescentă a murit în momentul în care se iubea într-o maşină cu un bărbat mai în vârstă, în Brazilia

HOROSCOP Horoscop 3 august 2021. Taurii pot descoperi soluții pentru probleme cu care își bat capul de mai multe luni

Știrileprotv.ro Ce a făcut sportiva care a primit nota 0.0 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. VIDEO aici

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE (Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%