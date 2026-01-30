Pentru Andra, noul sezon „Românii au talent” a debutat în forță, mai ales că din acest an o are alături și pe Carmen Tănase, una dintre actrițele pe care o admiră extrem de mult. Nu doar profesional, ci și omul Carmen Tănase. „Carmen a plâns mai mult. Ea a plâns… a plâns. Dar era normal. Absolut normal. Chiar discutam cu Andi că noi credeam că după 15 sezoane, cine mai poate surprinde atât de tare. Extraordinar de uimitor e că au venit foarte mulți concurenți care ne-au uimit, surprins, ne-au emoționat. Am plâns, am râs. Ne-au trecut prin toate stările. Este extraordinar că se poate întâmpla asta. Dar știi de ce? Pentru că oamenii au evoluat ca și gândire. Copiii nu mai au nevoie neapărat de profesori ca să poată să studieze un lucru sau să învețe să danseze. Adică au venit foarte mulți care ne-au zis că au învățat în pandemie să danseze, acasă, de pe YouTube. Ei ne arată că se poate orice”, a povestit amuzată Andra pentru Libertatea.

Cu toate că rolul ei este să jurizeze și să explice motivul pentru care unii concurenți nu ajung în etapa următoare, Andrei îi este greu să facă departajare, mai ales atunci când la mijloc există talent cu adevărat. „Este foarte greu, dar în același timp ne-am propus să facem totuși o departajare. Adică să se vadă o diferență între concurenții care sunt de 3 de DA și cei de 4 de DA. E foarte greu să îi spui unui om că este ok, dar nu este impecabil, iar totuși cei care sunt de 4 de DA trebuie să știe că ar fi meritat și un Golden Buzz, dar noi nu avem atât de multe. La copii este cel mai greu, dar practic noi toți trebuie să jurizăm”, a mai completat soția lui Cătălin Măruță.

Andra ar putea oricând să fie profesoară de muzică

Însă, atunci când simte că nu există nicio urmă de talent muzical sau nicio perspectivă, Andra nu se sfiește să spună asta. A învățat cum să „împacheteze” totul pentru ca acela din fața ei să nu se simtă lezat, însă asta după ce a fost pusă în diferite situații, atât pe micul ecran, cât și în afara lui. De cele mai multe ori, socrii îi cereau să evalueze anumiți prieteni de familie atunci când mergea în vizită la ei. „S-a întâmplat. De cele mai multe ori când mergeam la socrii acasă, la Târgu Jiu, veneau prieteni de-ai lor și mă ruga mama- soacră sau tata-socru, Dumnezeu să-l ierte, că sunt niște prieteni și vor să le ascult copiii. Sigur îi ascultam, îi felicitam. Nu ai ce face în situațiile astea”, a povestit Andra.

Nu doar experiența cumulată la „Românii au talent” și cea din industria muzicală din România o face pe Andra să poată sta oricând în postura de jurat, dar și cursurile absolvite. Puțini știu că soția lui Cătălin Măruță a făcut în facultate pedagogie muzicală, ceea ce face ca oricând să poată preda muzică. „Foarte mulți prieteni îmi spun dacă pot să predau, pentru că eu am făcut și pedagogie muzicală, dar nu am timp pentru așa ceva. Vreau să mă focusez pe copii și apoi pe carieră”, a mai completat Andra pentru Libertatea.

