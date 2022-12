Cristina Cioran își dorește să o protejeze pe micuța ei, Ema, astfel că nu o să apară cu ea în diferite proiecte. Mai mult, vedeta are interdicție de a apărea împreună cu fetița ei la TV, în calitate de invitat.

„Aici nu se pune problema. Este ce mi-am dorit (n.r. – fetița). Mă concentrez foarte tare pe bucuria ei, pe liniștea ei. Nu, nu cred (n.r. – că ar juca alături de fiica ei sau că ar apărea într-un proiect cu ea). Copiii trebuie protejați de anumite chestii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am fost invitată, am fost cu copilul, nu este nicio problemă. Ultima oară nu mi s-a dat acordul tatălui ca să merg cu micuța, așadar nici nu cred că se va mai da vreodată.

Poate când o să facă 18 ani și o să fie pe picioarele ei. Lucrurile se mai schimbă între timp. Să sperăm că o să o mai vedem. Dacă nu, pe Instagram, acolo nu îmi interzice nimeni”, a declarat Cristina Cioran pentru Ego.

Cristina Cioran, planuri mari pentru anul viitor

Recomandări 36 de copii români, abuzaţi sexual de un cetăţean german, judecat în libertate. El cerea să-i fie aduse „fete de 12-13 ani, slabe”

Pe plan profesional, Cristina are o surpriză și speră ca în curând proiectul ei să fie prezentat publicului. „Am câteva idei, am un proiect de cooking pe care l-am gândit acum doi ani. Nu am reușit să îl pun în practică, au fost tot felul de blocaje și alte probleme ale altor oameni.

M-am concentrat pe altceva. Dar acum vreau să îl pun în practică, să îl pornesc. Ce o să se întâmple cu el, unde o să fie, dacă o să fie pe YouTube sau la o televiziune rămâne de văzut. Noi știm că nu e ușor să atragi nici sponsori”, a mai povestit vedeta.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Da”, a răspuns scurt Marian Drăgulescu. Au urmat 15 secunde stânjenitoare de tăcere, moderatoarea era aparent jenată. Ce l-a întrebat

Playtech.ro Dana Budeanu, foto WOW de Crăciun! Ţinuta îndrăzneaţă a lăsat să se vadă multe, vedeta face furori pe internet

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de eur

Observatornews.ro Coșmarul unei românce din Spania. Mirela a fost băgată la închisoare, după ce polițiștii au confundat-o cu o evadată. "Credeam că nu o să mai ies de acolo"

Știrileprotv.ro O tânără de 26 de ani a fost împușcată în cap într-un club cu puțin timp înainte de miezul nopții în Ajunul Crăciunului

FANATIK.RO Cum poți să faci un telefon care funcționează lent să fie mai rapid. Sfaturi esențiale

Orangesport.ro ALERTĂ | Gigi Becali a confirmat că nu mai este proprietarul palatului din Aleea Alexandru. Cui îi aparţine acum clădirea

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2022. Balanțele sunt mai tolerante și mai cumsecade și ar trebui să încerce să rezolve anumite probleme de la serviciu