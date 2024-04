Anul trecut, Cătălin Bordea a divorțat la notar de Livia, femeia cu care era căsătorit și cu care avea o relație de 11 ani de zile. Despărțirea l-a afectat mult, a ajuns să facă chiar și terapie pentru a trece peste separare, dar și peste decizia Liviei, care l-a înșelat și formează un cuplu cu artistul Spike.

În timp ce Cătălin Bordea e singur, Livia e fericită alături de artist, s-au afișat în repetate rânduri împreună pe străzile din București, la mall, dar și la evenimente, acolo unde el avea cântare. Comediantul își vede de viața lui profesională, are mare succes cu show-uri de stand-up pe care le ține.

Chiar și așa, încă e marcat de divorț. Nu vrea să mai audă de fosta soție, tocmai de aceea și-a avertizat prietenii. Pentru Cancan, Cătălin Bordea a spus că nu vrea să mai audă numele Liviei și al lui Spike. „Am interzis orice remarcă despre ei când sunt și eu de față”, a mărturisit Cătălin Bordea pentru Cancan.

Și a continuat: „De ei, de Dragnea și despre diete nu mai vreau să aud ceva. Pentru că sunt cam același lucru“.

Cătălin Bordea, afectat de moartea mamei și de divorțul de Livia

Pentru aceeași sursă, în urmă cu câteva luni, Cătălin Bordea recunoștea că nu traversează o perioadă ușoară. „Am stabilit și cu Cortea că am un fel de supradoză de doliu. Nici nu am ieșit din doliu de divorț că am dat în doliu de mama. Fac față pentru că nu am de ales.

Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru. Am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic.

Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini”, spunea el.

Miercuri, 31 ianuarie, publicația Wowbiz a scris că mama lui Cătălin Bordea a murit. Informațiile au fost confirmate atunci de apropiații actorului, care nu au făcut la momentul respectiv declarații. Aceeași sursă a scris că femeia în vârstă de 55 de ani a pierdut lupta cu boala, după ce o lungă perioadă a suferit de cancer.

„Nu mai am o mamă, fizic, însă în sufletul meu e vie, e liniștită, zâmbește și mă ține în brațe când am nevoie. Ne pierdem timpul cu judecăți față de niște părinți care funcționau în altă realitate și pierdem prezentul. Și uite așa se naște depresia, copii mari, care speră la un trecut mai bun. Aseară am visat-o. Mi-a zis: «Copile, acuma nu mai depindem de telefon. Acum poți vorbi oricând cu mine, în gând, că te aud». Mama, care m-a făcut atât de tânără încât la un moment dat eu îmi făceam temele într-o cameră, ea în cealaltă”, a transmis apoi Cătălin Bordea.

