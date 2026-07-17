Care sunt prețurile la Electric Castle 2026: cât costă apa și sucurile

Nu este pentru nimeni un secret faptul că prețurile în interiorul festivalelor nu sunt întotdeauna cele mai accesibile. În acest an, pentru băuturile răcoritoare, cafele și băuturile alcoolice, turiștii vor scoate din buzunar de la 13 lei pentru o apă și până la 41 de lei pentru un cocktail clasic.

Din imaginile obținute de Libertatea, se vede că cel mai mic preț este la apă, o sticlă mică costă 13 lei. Băuturile energizante costă 16 lei, iar sucurile consacrate și alte tipuri de răcoritoare se vând tot cu 16 lei.

Care sunt prețurile la Electric Castle 2026: cât costă o cafeaua, apa, sucurile și băuturile alcoolice în festivalul de la Bonțida
Spre exemplu, în standurile amenajate pentru băuturi, doritorii vor găsit atât variantele cu alcool, cât și pe cele fără alcool, băuturi energizante și răcoritoare. Sursa foto: Libertatea.ro

Cât costă băuturile alcoolice la Electric Castle 2026

În cazul băuturilor alcoolice, vedem la același stand că prețurile pentru orice cocktail este de 41 de lei. Clienții pot alege să combine alcool în variantele clasice cu băuturi răcoritoare carbogazoase sau alături de sucuri de portocale, mere sau fructe de pădure.

La un alt stand din cadrul festivalului vedem că un pahar de vin spumant ajunge la 29 de lei, iar pentru un Espresso Martini clienții plătesc 41 de lei.

Care sunt prețurile la Electric Castle 2026: cât costă o cafeaua, apa, sucurile și băuturile alcoolice în festivalul de la Bonțida
Peste 250.000 de oameni sunt așteptați la Bonțida să se distreze și să își asculte artiștii preferați. Sursa foto: Libertatea

Cât costă cafeaua la Electric Castel și ce preț are o matcha

Pentru o cafea de specialitate în cadrul festivalului, clienții vor plăti fie 14 lei pe un espresso, fie 18 lei pentru o cafea neagră, lungă. În cazul variantelor cu lapte, un latte mic costă 20 de lei, iar un latte normal 23 de lei.

La standurile din festival există și variante de sucuri naturale și smoothie-uri, dar și matcha. Pentru o matcha, clienții plătesc 23 de lei, iar un smoothie costă 22 de lei.

Care sunt prețurile la Electric Castle 2026: cât costă o cafeaua, apa, sucurile și băuturile alcoolice în festivalul de la Bonțida
La standurile din festival există și variante de sucuri naturale și smoothie-uri, dar și matcha. Sursa foto: Libertatea.ro

Ce spun primii petrecăreți care au venit la Electric Castle 2026

Libertatea a vorbit cu tinerii care au venit să se distreze anul acesta la Electric Castle și ne-au explicat ce i-a determinat să-și ia bilet și să meargă și anul acesta la festival:

„Noi suntem din Cluj și dacă ești din Cluj și nu vii la Electric, ești lame (…) Mi se pare că e un festival deosebit de toate celelalte și oamenii sunt mult mai relaxați”, a spus chiar influencerița Ioana Grama.

„Muzica, persoanele și faptul că este vara și trebuie să ne distrăm și să ne trăim viața”, a mai spus una dintre tinerele din festival.

„Mie mi-a plăcut foarte mult vibe-ul. Vin la festival de când aveam 18 ani și îmi place mult că lumea e relaxată și e super fain”, a mai precizat o tânără.

„E prima mea ediție, deși locuiesc de 3 ani în Cluj. Am zis că trebuie să încerc și chestia asta”, a mai povestit unul dintre tinerii veniți să se distreze la Electric Castle.

Video: Libertatea

Programul la Electric Castle 2026 pentru vineri, 17 iulie 2026

Prima zi de weekend la Electric Castle este marcată de prezența explozivă a formației Twenty One Pilots și a cântărețului Teddy Swims, care vor urca pe scena principală.

Pe lângă aceștia, fanii muzicii electronice vor avea parte de seturi electrizante de la artiști precum Mochakk, Skream & Benga, Subtronics, ANNA și Kölsch. Aceștia promit un tur de forță muzical, de la house global la techno hipnotic și piese cu accente cinematice.

Programul la Electric Castle 2026 pentru sâmbătă, 18 iulie 2026

Ziua de sâmbătă aduce pe scenă artiști îndrăgiți ca LP, cunoscută pentru vocea sa distinctă și melodiile emoționante de pop-rock. Nothing But Thieves vor impresiona cu un spectacol intens de indie rock, iar Chase & Status vor aduce energia drum & bass-ului.

Pe scena dance, Jax Jones va încânta cu hituri house, iar Denis Sulta și Deep Dish vor oferi un mix electric de disco-house. De asemenea, iubitorii de rap nu trebuie să-i rateze pe Yung Lean și Bladee, artiști recunoscuți pentru stilul lor inovator de cloud rap.

Programul la Electric Castle 2026 pentru duminică, 19 iulie 2026

Ultima zi a festivalului va fi dedicată legendelor muzicii și descoperirilor contemporane. The Cure își vor încânta fanii cu melodii emblematice de post-punk și gothic rock, în timp ce Wet Leg vor aduce un aer proaspăt cu stilul lor de indie rock.

Un moment așteptat este concertul trupei Dogstar, în care cântă celebrul actor Keanu Reeves. Alături de aceștia, YĪN YĪN va explora ritmuri psychedelice orientale, Acid Arab va combina muzica electronică cu influențe arabe, iar Gerd Janson va închide festivalul cu un set vibrant de disco-house.

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