„Cu ajutorul grădiniței și al bonei. Am dat copiii la grădiniță de la un an și opt luni și se vede. Sunt extrem de sociabili, vorbesc foarte bine, sunt foarte intuitivi, sunt simpatici și fericiți. De la un an și opt luni ei au programul lor de la 9 la 17, timp în care și noi lucrăm. Este extrem de impiortant să ai parte de ajutor (indiferent dacă este din familie sau ajutor plătit) când ai o viață plină.

Între Alex și Melissa este un an diferență, motiv pentru care multă lume are senzația că sunt gemeni. Ei doi au aceleași preocupări, iar Iris, chiar dacă este mai mică, a recuperat foarte repede din diferență, pentru că, la aproape trei ani, pare un copil (phisic, social și intelectual) de cel puțin patru ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Sunt foarte diferiți cei trei – Alex este emoțional (deși Mihai își dorea să fie ceva mai „barbar), Melissa e șireată și ceva mai detașată, iar lui Iris îi spunem vrăjitoare mică, pentru că este manipulatoare dintr-un zâmbet și o îmbrățișare”, a povestit Alina.

Recomandări Violatorul celor două fetiţe din Braşov nu a fost monitorizat de poliţie, deşi era de doi ani în Registrul Agresorilor Sexuali

Alina a preferat să le explice copiilor ce presupune, de fapt, fenomenul bullyng, pentru ca aceștia să învețe să se protejeze singuri.

„Sunt poate chiar prea independenți deja și uneori mă enervează asta (râde). Le-am povestit despre bullying, dar tot nu cred că sunt chiar pregătiți pentru asta.

Mereu le spun că trebuie să comunice permanent cu mine sau cu Mihai despre orice incident de agresiune, pentru că, altfel, agresorul nu va fi niciodată nepedepsit și va chinui mai departe și alți copii. Pe Alex l-am dat la karate cumva din cauza acestor temeri ale mele, să fie pregătit pentru vreun incident de acest gen. Sper, totuși, să ne ocolească bullyingul”, a mai adăugat vedeta.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Va fi un infern pentru fotbaliști!” Ce se întâmplă acum în Qatar. Șocul trăit de jurnaliști când au ieșit din aeroport

Playtech.ro Kate Middleton, de NERECUNOSCUT! Fanii au rămas şocaţi: 'Ar trebui să îşi ceară scuze'! Ce s-a întâmplat cu Prinţesa de Wales

Viva.ro O recunoști? Acum este una dintre cele mai controversate femei din România și arată complet diferit

Observatornews.ro Cuplu de români, arestat în Belgia. Chemați să stingă incendiul de la mansarda casei, pompierii au făcut o descoperire care i-a băgat după gratii

Știrileprotv.ro Rusia a lansat rachete de croazieră cu „focos nuclear simulat” deasupra Ucrainei

FANATIK.RO Aparatul banal din casă care îți dublează factura la curent. Blocurile noi vin cu el deja instalat

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2022. Capricornii ar fi bine să nu se amestece prea mult în planurile apropiaților, chiar dacă sunt din familie

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood