„Am stabilit data, am stabilit locația. Mi-am dorit foarte mult ca Sienna să fie prezentă pentru că așa este normal și și-a și dorit extrem de tare să fie prezentă la botezul surioarei ei, abia așteaptă, este foarte încântată.

Botezul am ales să îl facem pe data de 24 iunie, iar ca locație am optat pentru un cadru de poveste în mijlocul naturii, o locație aflată în Pădurea Snagov, cu un decor spectaculos pentru un eveniment așa cum am visat.

În plus, același preot care a botezat-o pe Sienna o va boteza și pe Venice Victoria”, a mărturisit Andreea Antonescu imediat ce s-a întors din America.

Artista a mers într-o vizită la locație, acolo unde a degustat meniul pentru petrecerea de botez a celei de-a doua fetițe ale sale, Venice Victoria. A făcut un mix de meniu tradițional cu unul mai sofisticat și astfel s-a declarat mulțumită.

„Am ales tortul cu fistic, Tort Pistachio Flavor, pentru că toate celelalte produse care au fost la degustare mi-au plăcut la maxim și atunci nu am mai simțit nevoia să mai schimb ceva din meniul pe care îl alesesem din prima”, a povestit Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu își dorește să se căsătorească

Andreea Antonescu nu își pierde speranța după despărțirea de Victor Vrînceanu și își dorește să se căsătorească, deși a trecut printr-un divorț. Cântăreața spune că are tot ce își dorește, însă îi lipsește o familie.

În urmă cu câteva luni, Andreea Antonescu s-a despărțit de tatăl celei de-a doua fetițe, însă nu își pierde încrederea în iubire și relații. Vedeta este convinsă că la un moment dat va întâlni bărbatul potrivit ei și speră că se va căsători.

Ea a mai fost căsătorită o dată, cu Traian Spak, însă au divorțat oficial în urmă cu câteva luni, chiar dacă despărțirea lor avusese loc în urmă cu mai mulți ani. „Sunt o persoană împlinită. Îmi doresc și alte lucruri de la viață și sunt convinsă că ele vor apărea în momentul în care eu voi fi pregătită pentru ele. În momentul acesta îmi lipsește o familie, atât. În rest, am tot, sunt fericită și împlinită. Să dea Dumnezeu să mă mărit.

Sunt convinsă că mă iubește Dumnezeu. Lucrul acesta l-am realizat de când eram mică și făceam terapie. Mi s-a spus într-un mod atât de frumos «Andreea, Dumnezeu este cu tine în barcă», încât din secunda aceea mi-am dat seama că nu voi mai coborî niciodată din acea barcă” , a spus artista pentru Fanatik.

