Ce este și cum funcționează tehnica Pomodoro

Metoda sau tehnica Pomodoro a fost creată la sfârșitul anilor 1980 de Francesco Cirillo, pe vremea când era student în Italia. Numele vine de la un cronometru de bucătărie în formă de roșie, ”pomodoro” în italiană, pe care Cirillo l-a folosit pentru a-și structura perioadele de studiu.

În forma ei cea mai cunoscută și excesiv simplificată, tehnica presupune să alegi o singură sarcină, să setezi un timer pentru 25 de minute și să lucrezi doar la acea sarcină până când timpul expiră. Apoi iei o pauză scurtă, de obicei de 5 minute. După patru astfel de sesiuni, faci o pauză mai lungă, de 15-30 de minute.

Această structură este prezentată și de Academic Resource Center de la Duke University, care subliniază câteva reguli importante: alegi sarcina înainte de a începe, eviți multitasking-ul, reduci distragerile și folosești pauzele pentru refacerea atenției, ideal fără a le transforma în alte forme de suprastimulare digitală.

Simplitatea metodei a făcut-o atât de populară pe rețelele sociale, în special în rândul studenților, freelancerilor, creatorilor de conținut și al persoanelor care lucrează mult pe laptop.

Popularitatea tehnicii vine, în mare parte, din faptul că răspunde foarte bine la două probleme moderne, procrastinarea și fragmentarea atenției. Mulți oameni nu amână o sarcină pentru că sunt leneși, așa cum se poate crede, ci pentru că sarcina le pare fie prea mare, prea vagă sau prea solicitantă.

”Trebuie să scriu lucrarea”, ”trebuie să învăț pentru examen”, ”trebuie să termin proiectul” sunt obiective atât de ample încât creierul le poate percepe ca amenințătoare sau copleșitoare.

Pomodoro reduce acest stres, nu mai trebuie să termini totul acum, ci doar să lucrezi 25 de minute. Din punct de vedere psihologic, această fragmentare a unei sarcini mari în pași mici poate scădea rezistența inițială și poate crea senzația de control.

Ce spune creatorul tehnicii Pomodoro despre varianta simplificată de pe rețelele de socializare

Tehnica Pomodoro este cunoscută astăzi mai ales prin formula ei simplificată, aceea că lucrezi 25 de minute, iei 5 minute pauză, repeți ciclul, iar după câteva sesiuni faci o pauză mai lungă.

Totuși, în forma gândită de Francesco Cirillo, creatorul metodei, Pomodoro nu este doar o tehnică de împărțire a timpului în blocuri fixe. Este un sistem mai amplu prin care înveți să îți schimbi relația cu timpul, se arată pe site-ul lui Cirillo.

În realitate, Pomodoro nu are la bază ideea de a munci mai mult cu orice preț, ci o problemă psihologică foarte comună, faptul că timpul ajunge să fie perceput ca o presiune. Când avem deadline-uri, proiecte mari sau sarcini neclare, timpul pare că ne urmărește, ne apasă și ne face să simțim că suntem mereu în urmă, mereu pe fugă. Cirillo a formulat metoda tocmai ca pe o încercare de a transforma timpul dintr-un adversar într-un aliat.

Site-ul oficial descrie Pomodoro ca pe un sistem complet, nu doar ca pe un timer, și include în metoda completă planificare zilnică, gestionarea întreruperilor și estimarea efortului.

Împărțirea timpului în unități mai mici

Primul principiu de bază al tehnicii este concretizarea timpului. În loc să te raportezi la o zi întreagă de muncă sau la o sarcină uriașă, lucrezi cu o unitate mică, clară și limitată.

Un Pomodoro devine o fereastră de timp, are început, are sfârșit și are un scop precis. Această limitare reduce senzația de copleșire. Nu mai trebuie să te gândești că trebuie să termini tot proiectul, toată materia sau toată lucrarea, ci doar că trebuie să fii prezent și activ în următoarea unitate de timp.

Formula de 25-5 nu este una ideală pentru toată lumea, ci poate varia în funcție de situația particulară a fiecărei persoane și situații în parte. Studiile susțin mai multe dintre principiile metodei, cum ar fi pauzele scurte, reducerea multitaskingului, alternarea efortului cu timpul de recuperare, structurarea sarcinilor și autoreglarea atenției.

Alegerea sarcinii

Al doilea principiu este alegerea conștientă a unei singure sarcini. Tehnica Pomodoro nu se bazează doar pe ideea de a alterna timpul de lucru cu pauzele, ci te invită să decizi înainte ce vei face în acel interval.

Această alegere contează pentru că reduce ambiguitatea. Multe forme de procrastinare apar că sarcina este prea vagă sau prea grea, nu pentru că persoana nu vrea să muncească.

Pomodoro cere o formulare mai clară, care reduce stresul. În următorul interval citesc acest capitol, scriu această secțiune, rezolv aceste exerciții, răspund la aceste emailuri. Cu alte cuvinte, metoda transformă intențiile generale în acțiuni concrete.

Monotasking-ul

Într-o cultură în care multitasking-ul este adesea confundat cu eficiența, Pomodoro funcționează ca un scut de protecție a atenției. În timpul unui Pomodoro, regula este să nu te lași întrerupt de notificări sau impulsuri.

Dacă apare o idee, o întrerupere sau dorința de a verifica altceva, nu trebuie să o urmezi imediat. O notezi și revii la activitatea aleasă. Astfel, metoda nu presupune că mintea va fi perfect disciplinată, ci creează un mecanism prin care impulsurile devin vizibile fără să preia controlul. Mai exact, te poți observa când ai tendința să te întrerupi și vezi astfel cum funcționează mintea ta, refuzând însă să dai frâu liber acestui impuls.

Gestionarea întreruperilor

Al patrulea principiu care decurge din celelalte este gestionarea întreruperilor. Aceasta este una dintre părțile care se pierd cel mai des în versiunea simplificată de pe rețele.

În metoda completă, întreruperile nu sunt tratate doar ca niște accidente, ci ca bază de observare. Ele îți arată ce te distrage, cât de des îți întrerupi singur munca, ce solicitări externe apar și cât de realist este modul în care îți planifici ziua.

În timp, observarea întreruperilor te ajută să îți înțelegi mai bine ritmul de lucru și să construiești un mediu mai favorabil și mai prietenos cu munca, cu obiectivele tale și cu starea ta de bine.

Pauza

Al cincilea principiu este pauza care este privită ca o parte a muncii, nu ca o abatere de la muncă.

În cultura productivității, pauza este adesea privită cu vinovăție, ca și cum ar fi timp pierdut.

Pomodoro propune o perspectivă diferită, astfel că pauza este o condiție pentru a continua. După un interval de concentrare, mintea are nevoie de să se desprindă puțin de task-uri.

O pauză scurtă poate ajuta la reducerea oboselii, la relaxare și la refacerea capacității de concentrare.

De aceea, în spiritul metodei, pauza nu ar trebui nicidecum să fie o altă formă de suprastimulare, cum ar fi scrolling-ul automat pe rețele sociale. Ideal, ea ar trebui să fie o formă de relaxare, să te ridici, să respiri, bei apă, te întinzi, privești în altă parte, poate pe fereastră, la ceva ce te relaxează, lași creierul să iasă pentru câteva minute din sarcină.

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Estimarea efortului

Al șaselea principiu este estimarea efortului. Pomodoro te ajută și să înveți cât durează, de fapt, munca ta. Pentru că, de multe ori subestimăm sarcinile dificile și supraestimăm ce putem face într-o zi.

Prin notarea Pomodoro-urilor necesare pentru diferite activități, obții o imagine mai realistă asupra propriei munci. În loc să te bazezi pe impresii vagi, începi să ai date despre felul în care lucrezi. Astfel, poți vedea câte unități de efort cere o temă, un capitol, un raport, o ședință de scris sau o etapă de cercetare.

Cunoaște-ți obiceiurile

Pomodoro nu este doar o metodă de control al timpului, ci și o metodă de cunoaștere a propriilor obiceiuri. Observi când îți pierzi concentrarea, ce activități îți consumă mai multă energie, ce tip de pauză te ajută, ce sarcini te blochează, când ai nevoie de intervale mai scurte și când poți lucra mai intensiv.

Din această perspectivă, tehnica nu este rigidă, așa cum pare varianta simplificată. Rigidă devine doar atunci când este redusă la o formulă aplicată mecanic și nu include auto-observarea.

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Ce spun studiile despre principiile tehnicii Pomodoro

Cercetările despre multitasking arată că trecerea frecventă de la o sarcină la alta are costuri cognitive semnificative. American Psychological Association explică faptul că aceste costuri pot părea mici la fiecare schimbare, dar se acumulează și pot reduce eficiența, mai ales în sarcini complexe. Acest lucru susține principiul monotaskingului din Pomodoro. Când alegi o singură sarcină pentru un interval de timp, reduci numărul de comutări mentale și protejezi atenția de tendința de fragmentare.

În al doilea rând, studiile despre pauze scurte susțin ideea că recuperarea periodică poate avea beneficii reale. Cercetările au arătat că pauzele scurte pot îmbunătăți starea de bine, în special prin creșterea energiei și reducerea oboselii.

În ceea ce privește performanța, efectele au fost mai nuanțate. Pauzele nu garantează automat rezultate mai bune în orice tip de sarcină, dar pot ajuta mai ales când previn acumularea oboselii. Această concluzie susține ideea că pauza nu este timp pierdut, ci o componentă importantă a muncii sustenabile.

De asemenea, principiul împărțirii sarcinilor are sens din perspectivă psihologică. O sarcină mare, neclară sau dificilă produce adesea rezistență. Când o împarți în unități mai mici, nivelul de stres și rezistența tind să scadă. Este mai ușor să accepți ideea de a lucra 25 de minute decât ideea de a termina tot ce ai de făcut. Astfel, Pomodoro poate ajuta în mod real persoanele care procrastinează.

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