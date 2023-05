Ada Dumitru a fost una dintre cele mai controversate concurente ale acestui sezon „Survivor România”, reușind să împartă publicul în două tabere: fie a fost aspru criticată pentru acțiunile ei din cadrul competiției, fie a fost lăudată pentru determinarea de care a dat dovadă.

La finele lunii martie, Ada Dumitru a părăsit competiția din cauza unor probleme medicale, nu pentru că a fost eliminată de public.

„Bronzul de Dominicană ține bine. Azi m-am îmbrăcat și în alb ca să iasă și mai mult în evidență. Am trei luni de bronz, deci ține. Nu că am rupt cu mâncarea de când am venit. Am pus 8 kilograme în prima săptămână. Am mâncat trei bax-uri de biscuiți cu cremă. În prima noapte. De cum am ieșit. M-am făcut imensă. Eram ca o minge de fotbal. Acum mi-am mai revenit pentru că sunt într-un detox. Sunt în a șaptea zi în care mănânc legume și fructe”, a declarat Ada pentru Ego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„La Survivor a fost bine. Acolo am făcut un detox frumos, eu slăbisem. Dar, cum am ieșit, m-au mai ținut prin Dominicană vreo săptămână. Mi-a plăcut, dar m-am îndopat cu tot ce am prins. Tot ce am văzut am mâncat. M-am împrietenit cu oamenii de acolo. Păi, m-au dus direct la shaorma tradițională dominicană, la vite, la porc. M-am îndopat pur și simplu”.

În ciuda faptului că a fost etichetată drept o persoană certăreață sau care căuta mereu scandalul, Ada se descrie ca fiind o persoană extrem de sociabilă.

„Și cât am fost în competiție încercam să mă împrietenesc cu localnicii. Producătorii nu ne lăsau să vorbim cu nimeni din staff, dar eu eram foarte sociabilă, îi întrebam ce fac, voiam să mă împrietenesc cu ei”, a mai povestit actrița pentru EGO.ro.

„M-am înțeles cu ei pentru că vorbesc spaniola. Știu să mă descurc foarte bine atunci când vine vorba de mâncare. În plus le arăt semnul că îmi este foame, semn pe care îl știe toată lumea, și imediat rezolv. O să merg să-i revăd, dar nu și să mai particip la vreo competiție. Niciodată în viața mea. Nici pentru un milion de euro. Bine pentru milionul de euro mă mai gândesc. Dar cred că nu”, a mai adăugat aceasta.

