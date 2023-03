Cântăreața de muzică populară a recunoscut că nu are o relație perfectă cu soțul ei, sunt căsătoriți de 30 de ani, dar mai au perioade când se ceartă, când se contrazic. Reușesc însă de fiecare dată să treacă împreună peste probleme și neînțelegeri.

Ce o deranjează pe Cornelia Rednic la Lupu Rednic

Cei doi soți nu sunt însă pe aceeași lungime de undă când vine vorba despre slăbit. Cornelia Rednic recunoaște că face mari eforturi pentru silueta ei, de multe ori se înfometează. Nu e și cazul soțului ei. El slăbește foarte ușor, iar vedeta e geloasă din această cauză.

„Eu, Cornelia Maria, ca să slăbesc un amărât de kilogram mă chinui. Ca să slăbesc sunt prietenă cu foamea. Dacă mănânc așa, la mine nu ține. Eu desfac o ciocolată și o mănânc pe toată. (…) La mine funcționează doar să mănânc foarte puțin.

El? Se așază la masă și mănâncă felul unu, felul doi, desert și când îl văd cât mănâncă și ce mănâncă eu înnebunesc! Eu sunt cu o sălățică, o cărniță, un puiuț, și el slăbește așa. Dacă zice: «Vreau să slăbesc 10 kilograme. În două săptămâni le-am dat jos». O să îl invidiați și voi”, a declarat Cornelia Rednic despre Lupu.

Recomandări „Autopsia” unei tragedii, după cutremurul din Turcia: de ce s-a năruit complexul rezidențial de lux care nu ar fi trebuit să se prăbușească

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Acesta a recunoscut că a citit anumite cărți și are propria metodă de slăbit. „Călugării Shaolin spun așa: «Dacă vrei să ai un organism sănătos, mănâncă o dată». Mănânc o singură dată la 17.00 sau 18.00. Câteodată mănânc și carne, dar ar trebui mai bine să mâncă fiert, cu salate, eliminăm pâine. Atunci când știu că trebuie să slăbesc, așa fac”, a dezvăluit Lupu Rednic despre metoda lui de slăbire.

Cornelia Rednic a slăbit 9 kilograme: „Eu nu gătesc”

De-a lungul anilor, Cornelia Rednic a avut fluctuații de greutate. Uneori a ținut diete stricte, dar de curând a apelat la ajutorul unui specialist.

„Eu nu mai gătesc, am pus lacăt pe cuptor. Plita funcționează doar ca să fiarbă. Nu mai prăjim. Am slăbit nouă kilograme și m-am îngrășat pe nesimțite. Nu m-am îngrășat foarte tare în anii ăstia, adică am reușit să mă mențin oarecum, nici slabă, nici grasă. (…)

În ultima perioadă, doar de nesimțirea mea, că sunt pofticioasă, m-am îngrășat și nu mi-am dat seama. (…) M-am îngrășat foarte tare, fără să realizez, fără să am nici măcar un bun simț să mă opresc. (…) Am reușit să slăbesc 9 kilograme, fără ajutor nu aș fi reușit”, a recunoscut ea.

Recomandări Reînviat după 10 ani, unul dintre canalele TVR are o audiență de 1.000 de telespectatori pe zi

Cu o dietă echilibrată a dat jos kilogramele, căci sport nu face. „Mi-ar plăcea să spun că fac sport dar nu mai fac, pentru că nu am timp efectiv. La sală nu mai îmi place să merg și nu am timp să alerg. Eu alergam foarte mult în parc, făceam, liniștit, câte 7 kilometri pe seară! Îmi plăcea foarte tare, era bine, nu mai am timp acum, în plus, se întunecă mult mai repede și e un pic rece pentru alergat, dar sper ca din primăvară să încep din nou să alerg”, a mai spus artista acum ceva vreme pentru Click.

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”. Dezvăluirile făcute de eroul de la Sevilla

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Actrița 'Coana Chiva' a DISPĂRUT! E bolnavă de Parkinson, Florin Zamfirescu nu știe...

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce a pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Denisa, fetița dispărută de 5 zile în Tulcea, a fost găsită. Copila lăsase un bilet în care spunea că urmează destinul unui personaj dintr-o carte de povești

Știrileprotv.ro Adolescentul din Pitești care și-a ucis tatăl a dat petreceri cu cadavrul ascuns în bucătărie, sub un morman de haine

FANATIK.RO Animalul sălbatic “ciudat” care și-a făcut apariția în curtea unor români din Cluj. Au crezut că nu văd bine, au sunat la poliție

Orangesport.ro O vedetă din Anglia, atacată de lupi în România: ”Unuia i-a băgat băţul în ochi, iar altuia i-a rupt maxilarul. Aşa a scăpat”

Unica.ro Vedetele care au adoptat postul intermitent. 'Am găsit elixirul'

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2023. Vărsătorii simt nevoia să se extindă în cât mai multe direcții, inspirați de oameni și idei noi, care îi încântă

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive