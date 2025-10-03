Toată lumea știe că soția lui Cristi Borcea a intrat în trupa de manechine a Zinei Dumitrescu imediat după ce a câștigat titlul de „Top Model România”, însă puțini sunt cei care știu cu adevărat cât de greu i-a fost să ajungă printre cele mai cunoscute manechine din lume. „Îmi aduc aminte că atunci când am început cariera mea de model alături de doamna Zina Dumitrescu, Dumnezeu să o ierte, noi mergeam prin țară la așa-numitele contractări. Mergeam cu trenul în diferite locații din țară și acolo prezentam pentru foarte mulți designeri români. Așa că ne machiam singure, îți dai seama ce ne ieșea, și ne coafam singure. Eu eram și micuță, la 16 ani nu știam ce fac, dar ne ajuta vârsta”, a povestit Valentina Pelinel pentru Libertatea.

Nici nu intra în discuție să aibă echipă de hairstilist sau make-up artist în acele timpuri, așa că trebuia să învețe din mers, de la celelalte fete, cum să se machieze și să se aranjeze pentru podium. „Trebuia să avem pantofi de acasă: albi, negri, argintii și aurii ca să îi punem la ținute. Nu aveam cum să îi schimbăm între noi, că nu purtam la fel. Fiecare era cu pantofii ei, în patru culori. Ne făceam singure machiajul, părul și aia era. Aveam și eu câteva machiaje. Mai luam de pe la fete. La 15 ani și jumătate plecată de acasă, câte machiaje crezi că aveam? Aveam câteva, dar noroc că la vârsta aia nu prea îți trebuia mare lucru. Dar am învățat să mă machiez. Mă mai machiez și acum singură, chiar îmi place. Mă machiez așa natural. La evenimente mai apelez la profesioniști, dar de toată ziua mă machiez singură. Pun un BB cream cu protecție solară, un rimel și un blush”, a mai completat soția lui Cristi Borcea.

Valentina Pelinel nu mai poartă pantofi înalți cu toc cui

Chiar dacă au trecut aproape 30 de ani de când a urcat pentru prima dată pe un podium, Valentina Pelinel și-a păstrat formele și ar putea oricând să revină în prezentări de modă. Nu mai vrea și nici nu mai poate. Mărturisește că după operația la ligament, după o accidentare la schi, nu mai poate purta tocuri foarte înalte, iar la prezentările de modă tocurile cui sunt un must have. De-a lungul timpului, pantofii cu toc cui i-au fost și salvare, dar au pus-o și în situații stânjenitoare.

„M-am trezit într-o prezentare că mi s-a rupt tocul. Era o prezentare Versace, la New York. Defilarea era în magazinul din New York. Am pățit din astea. În schimb, niciodată nu mi-am cumpărat pantofi cu număr mai mare sau mai mic. Sunt foarte atentă atunci când vine vorba de pantofi. Mai ales după ce am avut operația de ligament încrucișat. Nu mai port tocuri cui. Mai port pantofi cu toc gros sau cu toc mic, pe care să merg ușor. Am mare grijă”, a mai completat Valentina Pelinel pentru Libertatea.

